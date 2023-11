Gaggia EG2109 macchina manuale da caffè: il gusto autentico del caffè a un prezzo ESCLUSIVO (-14%)

Avete sempre desiderato il caffè del bar a casa nella vostra amata e confortevole cucina? Adesso potete con la macchina manuale da caffè Gaggia, a un prezzo vantaggioso di 119,99 euro, scontata del 14%.

Macchina da caffè Gaggia: la vera essenza del caffè a casa vostra

Rendete più piacevole il vostro risveglio o la vostra pausa caffè con la macchina del caffè Gaggia EG2109 perché preparare il caffè perfetto non è mai stato così divertente. La macchina espresso manuale Gaggia è progettata e prodotta in Italia. Presenta un nuovissimo portafiltro ergonomico con 2 filtri a doppia camera di diametro 53 mm inclusi, uno per due tazze di caffè macinato, uno per una tazza di caffè macinato o per cialde, da utilizzare con guarnizione, inclusa.

È dotata di un pannarello montalatte con ampio raggio di movimento per emulsionare il latte in modo ottimale. Inoltre, è presente il vassoio estraibile per raccogliere le gocce e poter posizionare tazze più alte, bicchieri e mug. Potrete avere a portata di mano le tazzine in quanto nella parte superiore è presente un poggia tazze. Non dovrete più preoccuparvi della temperatura troppo calda o fredda in quanto ci penserà l’innovativo sistema PID a garantire il controllo della temperatura durante l’erogazione.

Grazie alla preinfusione automatica avrete un gusto più intenso e piacevole. Se lo desiderate potete acquistare a parte anche la griglia in acciaio per il vassoio per essere più comodi. Con il suo design compatto ed ergonomico si adatta a qualsiasi tipo di cucina, anche alla vostra perciò non perdete altro tempo, correte su Amazon e acquistate questa fantastica macchina del caffè Gaggia EG2109 a soli 119,99 euro con uno sconto del 14%. Potete pagare i vostri acquisti a rate a tasso zero con Cofidis.

