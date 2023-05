Gadget tech STREPITOSI da 9€ a 20€: Amazon sta svuotando il magazzino

Spettacolari gadget tech, uno più particolare e utile dell’altro, adesso a mini prezzo su Amazon. Attiva ogni singola offerta in pagina spuntando il coupon sconto, se ancora disponibile, risparmia un sacco e fai eccellenti affari. Le spedizioni sono sempre rapide e gratuite per gli abbonati ai servizi Prime. Disponibilità limitata.

Questo prodotto sono certa che tu non l’abbia mai visto. Si tratta di un dispositivo che è in grado di rendere smart anche la più vecchia delle autoradio. Basta che abbia una radio FM funzionante e ovviamente che le casse audio della macchina siano anche se funzionanti. Lo inserisci all’interno della porta accendisigari, sintonizzi sulla radio la frequenza FM che leggi sul display e il gioco è fatto. Ottieni connettività Bluetooth per collegare lo smartphone e riprodurre la musica che ti piace di più, due porte USB (di cui una di tipo USB C) per la ricarica super rapida dei tuoi dispositivi di elettronica, ma non solo questo. Infatti, a rendere veramente unico questo prodotto è la possibilità di staccare dal corpo del dispositivo un piccolo accessorio: altro non è che un vero e proprio microfono, con sistema di riduzione del rumore, che potrai utilizzare per le tue chiamate in vivavoce. Un prodotto straordinariamente utile, che ora puoi prendere a prezzo ridicolo. Portalo adesso a casa a 12€ circa appena.

Se invece la tua auto ha già un buon sistema di intrattenimento, ma ti serve un ottimo sistema per la ricarica dei dispositivi, allora questo è l’accessorio che devi prendere. Ben due ingressi ultra rapidi USB C e uno superveloce USB A. Fino a tre dispositivi in carica contemporaneamente e a tutta velocità. Accaparratelo a 8,99€ circa.

Con questo utilissimo gadget potrai leggere tutte le memorie esterne di tipo SD e microSD a partire da qualsiasi dispositivo. Infatti, grazie alla doppia uscita USB (di tipo A e di tipo C) potrai collegarlo a smartphone, tablet, computer, media player e non solo. Un unico accessorio che non potrebbe essere più pratico e versatile. Prendilo a 8,50€ appena.

No, questa chiavetta USB non è come le altre. Quel quadratino che vedi è un lettore di impronte digitali. Hai letto bene, senza la tua impronta sarà impossibile accedere ai dati che sono al suo interno.tutti i 32GB rimarranno criptati finché non sarai tu a sbloccarli. Il massimo per la sicurezza dei propri file adesso racchiusi in un dispositivo che costa pochissimo considerando quello che è in grado di offrire. Accaparratela adesso a 19,99€.

Se hai in casa un paio di cuffie, un paio di casse audio, un’ottima TV e altri dispositivi che non sono dotati di Bluetooth, con questo dispositivo potrai dotarli in un attimo dell’ambita connettività wireless. Si tratta di un pratico trasmettitore e ricevitore Bluetooth dotato di batteria integrata ricaricabile, che ha bisogno solo di un ingresso jack audio da 3,5 mm per funzionare. Noterai i tuoi dispositivi di connessione senza fili e potrai collegare tutto quello che desideri. Dal pratico display poi tenere tutto sotto controllo. Prendilo ora a 14,99€ appena.



