Il gadget per risparmiare il 90% di energia elettrica funziona davvero?

Può un gadget far risparmiare il 90% sui consumi di energia elettrica? Questo è quanto promesso all’interno di un articolo sponsorizzato tramite SMS inviati random a molti utenti in tutta Italia. Diversi che lo hanno ricevuto si sono chiesti se funzioni davvero e altri che lo riceveranno le so chiederanno.

Il messaggio di testo invita il destinatario a cliccare su un link in esso contenuto che rimanda a quello che sembra un articolo di giornale e che spiega questo miracoloso accessorio. All’interno dell’articolo Elon Musk sponsorizzerebbe questa “invenzione con cui tagliare del 90% la bolletta della luce“.

All’interno della pagina diversi link invitano il lettore a cliccare per approfittare dell’offerta e acquistare questo gadget che permetterebbe di risparmiare fino al 90% sui consumi di energia elettrica. Da quanto descritto, si tratterebbe di un dispositivo molto semplice che andrebbe inserito in una delle prese di corrente per abbassare i consumi.

Il gadget per risparmiare energia elettrica è una pericolosa truffa

Purtroppo questo gadget che promette di farti risparmiare energia elettrica è solo un’esca che i criminali stanno utilizzando per rubare dati personali e informazioni bancarie a chi cade nella trappola. Questa pericolosa truffa, scoperta dai ricercatori di Bitdefender, azienda impegnata nella sicurezza informatica, ha come obiettivo il furto di identità e di denaro delle vittime.

Tutto è creato per far leva su ciò che interessa alla maggior parte delle persone: risparmiare sui consumi di energia elettrica per abbassare il costo della bolletta ogni mese. E lo fanno integrando non solo tecniche di ingegneria sociale, ma anche volti di personaggi noti. In questo caso era inevitabile che fosse Elon Musk la figura d’eccezione per una falsa sponsorizzazione visto che è il patron di Tesla, azienda produttrice di auto elettriche.

Inoltre, in questa pericolosa truffa, i criminali nel messaggio interpellano il nome e cognome abbinato al numero di telefono a cui lo hanno inviato. Bitdefender spiega: “Quando si riceve un messaggio con il proprio nome, è più facile cadere in trappola“.

Il consiglio è quello di non cliccare mai su link contenuti in questi messaggi. Nel dubbio, facendo una ricerca online con l’aggiunta del termine “truffa” è possibile capire se il gadget per risparmiare energia elettrica è solo un’esca per altri obiettivi di cybercriminali senza scrupoli.