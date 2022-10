Gadget a 5,99€ per pulire auricolari, smartphone, tablet e tastiere

Con questo gadget multiuso, ora in sconto su Amazon del 50%, puoi pulire in modo efficace smartphone, auricolari, tablet e persino tastiere. Un prodotto praticissimo, che puoi utilizzare tutte le volte che lo desideri e che è anche super semplice da trasportare perché compatto.

Complice un goloso sconto a tempo limitato, puoi prenderlo a 5,99€ invece di 11,99€. Per approfittarne, basta spuntare il coupon in pagina e completare l’ordine al volo. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, a questo prezzo durerà pochissimo.

Questo gadget per pulire i tuoi dispositivi è una genialata

Un prodotto compatto, che però è modulabile sulla base di quello che serve pulire. In dotazione, ricevi anche lo speciale accessorio, che ti aiuta a rimuovere senza intoppi i tasti dalle tastiere meccaniche, così sarà più semplice eliminare la sporcizia. Se invece la tua tastiera è più in “stile Apple“, allora c’è una gomma densissima, che passa fra i tasti e trascina la sporcizia.

Allo stesso modo, montando gli altri accessori potrai rimuovere lo sporco anche dalle cuffiette, dai loro case di ricarica, dai vari fori dello smartphone e del tablet e non solo. Come vedi, questo gadget per la pulizia dei dispositivi di elettronica non potrebbe essere più completo.

Non perdere l’occasione di accaparrartelo in sconto del 50% su Amazon, spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per averlo a 5,99€ appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, a questo prezzo durerà pochissimo. Se cliccando non è possibile attivare la promozione, allora la stessa è già finita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.