Furto Dati ATM: scopri se anche tu sei in pericolo

Nelle ultime ore è stato scoperto un importante data breach. La vittima è il fornitore tecnologico di Atm Mooney Servizi. Di conseguenza, tutti i dati personali e sensibili degli utenti che utilizzando l’applicazione mobile sono stati compromessi. Quali sono le conseguenze di questo attacco per i viaggiatori e come proteggere le proprie informazioni sensibili?

In una nota ufficiale, ATM ha informato: “La società Mooney Servizi SpA, che gestisce la nostra app, ci ha comunicato nella serata di sabato 5 aprile di aver subito un attacco informatico. Mooney Servizi è responsabile per conto di ATM del trattamento dei dati personali degli utenti della app. La società ha tempestivamente isolato i propri sistemi a protezione di ulteriori tentativi di accesso non autorizzati“.

Nello specifico, “È stato attaccato l’archivio che contiene i dati di aziende clienti di Mooney Servizi/MyCicero, compresi i dati degli utenti della app ATM. I dati sono stati copiati attraverso un sistema di archiviazione non autorizzato (cloud esterno)“.

Una notizia che da una parte fa preoccupare tutti coloro che utilizzano la sua app. Dall’altra però tranquillizza perché, a quanto pare, per lo meno non sono stati rubati i dettagli bancari in ATM delle vittime, proprio come successo ai dati in pericolo degli utenti di Busitalia. Tuttavia, i rischi ci sono ed è importantissimo prendere precauzioni in merito per scongiurare eventuali conseguenze.

Furto Dati ATM: rischi e precauzioni

Dalla comunicazione ufficiale in merito al furto dati di ATM, l’azienda ha spiegato: “Sono stati violati questi dati degli utenti registrati alla app ATM: dati anagrafici, di contatto, dati di profilo cliente. Nessun dato bancario è stato violato. Non c’è stata violazione di: carte di credito, bancomat, altri sistemi digitali di pagamento; credenziali di accesso alla app; indirizzi di domicilio o residenza“.

Quali sono i rischi? “Perdita di riservatezza dei dati, con possibile divulgazione o uso non autorizzato“, ha specificato ATM. Ciò vuol dire che è possibile che le vittime subiscano un furto di identità. Perciò è importantissimo agire con tempestività per evitare conseguenze spiacevoli da questo data breach.

Prima di tutto è necessario modificare la password di accesso ai servizi dell’app mobile di ATM, perché il furto dati potrebbe creare problemi di accesso. Dopodiché è necessario tenere sotto controllo email e messaggi di testo in arrivo perché potrebbero nascondere pericolose truffe phishing e smishing mirate, in quanto i cybercriminali hanno i dati delle vittime.