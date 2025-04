Prendi i mezzi pubblici? I tuoi dati personali sono in pericolo

In questi giorni Busitalia ha subito un potente e pericoloso attacco informatico che sta mettendo in pericolo i dati personali di molti utenti che utilizzano i mezzi pubblici della società. In un comunicato ufficiale, l’azienda ha confermato e spiegato cosa è successo e cosa è necessario fare se si ha un account collegato al servizio di trasporto.

“Si informano i clienti dei servizi di trasporto di Busitalia Veneto S.p.A. che i canali App Busitalia Veneto e il portale abbonamenti on line gestiti da un fornitore esterno quale Responsabile del trattamento, hanno subito una violazione dei dati personali. Nello specifico, il fornitore ha comunicato che è stata riscontrata a livello di un data center esterno, una violazione dei dati personali (esfiltrazione non autorizzata verso un cloud esterno) causata da attività malevole di attori esterni non identificati, avvenuta tra il 29 e il 30 marzo 2025“.

Nello specifico, è stato precisato che Busitalia Veneto S.p.A. ha ricevuto comunicazione in merito a questa violazione il 4 aprile 2025. Il fornitore ha spiegato alla società che “le categorie di interessati coinvolte sono: Utenti/Contraenti/Abbonati/Clienti attuali o potenziali“. I dati personali compromessi riguardano “dati anagrafici, dati di contatto, dati di profilazione, dati relativi all’ubicazione“.

Se il rischio è un furto di identità, almeno Busitalia ha tranquillizzato che “non sono stati invece coinvolti i dati relativi alle carte di credito, in quanto conservati presso i sistemi di Payment Service Provider“. Una buona notizia che scongiura la possibilità di furto dei propri risparmi. Tuttavia, è necessario intervenire se sei tra le vittime di questo data breach.

Cosa fare se i tuoi dati personali sono stati trafugati nell’attacco

Cosa devi fare se anche i tuoi dati personali sono tra quelli finiti nelle mani dei cybercriminali che hanno diretto e condotto l’attacco a Busitalia? L’azienda ha spiegato che “le probabili conseguenze della violazione per gli interessati riguardano la potenziale perdita di riservatezza (possibilità che i dati siano divulgati al di fuori di quanto previsto dall’informativa ovvero dalla disciplina di riferimento) e perdita di disponibilità (mancato accesso a servizi, malfunzionamento e difficoltà nell’utilizzo di servizi)“.

Perciò Busitalia consiglia “in via del tutto precauzionale, di modificare la password dell’account e di prestare particolare attenzione a e-mail di phishing, messaggi e chiamate sospetti o altre richieste di informazioni personali“.