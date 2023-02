Fuori tutto Dyson per San Valentino: promozioni ESILARANTI, limitatissime

San Valentino è il momento perfetto per regalarti un prodotto Dyson di altissima qualità. Sconti decisamente interessanti e prezzi più accessibili che mai. Scegli il regalo – da fare o da farti – che ti piace di più e approfitta di spedizioni veloci e gratuite. Acquisti direttamente da store ufficiale e puoi anche pagare in tre rate, a tasso zero, tramite PayPal o Klarna.

Dai un’occhiata alla nostra selezione, sii rapido e scegli adesso i prodotti che preferisci: si tratta di promozioni a tempo super limitato.

L’eccellente aspirapolvere Dyson V12 Detect Slim Absolute. Un sistema di pulizie potentissimo, che – in questa configurazione – è anche super accessoriato. Oltre alla efficacissima spazzola da pavimento, ne ottieni una più piccola per superfici come il divano e altri supporti per arrivare praticamente in qualsiasi angolo e fessura. Il sensore piezoelettrico misura la quantità di polvere e regola di conseguenza il livello di aspirazione. Ancora, tramite display puoi leggere l’andamento della pulizie in tempo reale. Il potente motore digitale da 125.000 giri al minuto, in combinata con l’eccellente autonomia energetica che ti garantisce fino a ben 60 minuti di utilizzo con ogni ricarica, potrai ottenere risultati sempre eccellenti e in pochissimo tempo. Super leggero e versatile, è un prodotto premium di altissima qualità. Prendilo in promozione a 548,99€ invece di 649€: un eccellente affare.

Dyson Purifier Hot+Cool Formaldehyde è un purificatore d’aria super premium, in grado anche di riscaldare o rinfrescare l’aria. Un solo prodotto, ben tre funzionalità. Infatti, purifica efficacemente l’aria lasciandola libera da cattivi odori e impurità, ma non solo. Come anticipato, puoi usarlo come efficace sistema di riscaldamento, l’ideale per la stagione fredda. In estate, invece, puoi usarlo come raffrescatore senza pale. Un sistema super efficace anche per eliminare allergeni e virus. In promozione, ricevi in omaggio un filtro aggiuntivo: accaparratelo adesso a 749€.

A seguire, tre autentiche chicche per la cura dei capelli e la creazione di acconciature sempre perfette. Solo per le promozioni del momento, puoi prendere l’asciugacapelli supersonico, la piastra Corrale o l’arricciacapelli Airwrap in bundle con speciali box e accessori. Eccoli tutti:

Asciugacapelli Dyson Supersonic Edizione speciale Pervinca e Rosé a 479€;

Dyson Edizione speciale Pervinca e Rosé a 479€; Styler per capelli Dyson Airwrap Complete Long Edizione speciale Pervinca e Rosé a 579€;

Complete Long Edizione speciale Pervinca e Rosé a 579€; Piastra Dyson Corrale Edizione speciale Pervinca e Rosé a 479€.

Le occasioni Dyson di San Valentino, direttamente da store ufficiale, non potrebbero essere più ghiotte. Prodotti di qualità super premium, che puoi accaparrarti anche in 3 rate con interessi zero. Spedizioni veloci e gratuite, in pochissimo tempo. Offerte a tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.