Fujifilm e macOS: ci sono problemi di compatibilità

Fujifilm sta lavorando ad una soluzione per un problema emerso di recente, che rende inaccessibili alcuni file su macOS. Purtroppo, pare che alcune fotocamere della serie X e della serie GFX ne siano interessate.

Fujifilm e macOS: una soluzione in vista, pare

Il produttore di fotocamere afferma che sta lavorando a una patch per risolvere un problema di incompatibilità che impedisce ai proprietari di alcune fotocamere della serie X e della serie GFX di accedere ad alcuni dei loro file su macOS, come affermato in un avviso sul sito di Fujifilm. Secondo quanto si evince, il problema sembra verificarsi solo quando gli utenti hanno oltre 4.000 file scritti nella fotocamera in una singola cartella sulla loro scheda SDXC e quindi provano ad accedere a questi utilizzando un lettore di schede interno o esterno collegato al proprio Mac.

Sebbene l'azienda affermi che il problema si verifica quando “più di 4.000” file sono archiviati in una singola cartella sulla scheda di memoria, la cifra esatta sembra essere 4.096, come indicato da alcune segnalazioni che risalgono addirittura a maggio 2021. In ogni caso, il problema rimane lo stesso: gli utenti collegano la propria scheda di memoria al proprio Mac, ma possono visualizzare solo 4.096 file, nonostante abbiano realizzato immagini e video.

I modelli di fotocamera interessati dal problema sono: GFX100, GFX100S, GFX50S II, X-Pro3, X-T4, X-S10, X-E4, X-T30 II, X100V. Ci sono alcune altre fotocamere che sono interessate solo se hanno a bordo una versione del firmware specifica. Nel caso specifico, versione 4.00 e successive su GFX50S, versione 2.00 e successivesu GFX50R e versione 3.20 e successive su X-T3.

Nel post, la compagnia avverte i clienti di fare molta attenzione a espellere correttamente le loro schede di memoria e consiglia di seguire i passaggi delineati sul sito di Apple. La società afferma che se la scheda di memoria non viene espulsa correttamente e viene quindi “collegata direttamente e accessibile una seconda volta utilizzando macOS“, alcuni file potrebbero essere eliminati.

Fujifilm chiede inoltre ai clienti con schede SDXC nuove o formattate di recente di evitare di salvare più di 1.000 fotogrammi in una singola cartella nella fotocamera. Per quanto riguarda le schede SDXC in cui sono già stati salvati i file, l'azienda fornisce istruzioni dettagliate su come scaricare i file sul computer senza perdita di dati.

Ad ogni modo, l'OEM nipponico afferma che sta lavorando su una patch del firmware per “limitare il numero di file che possono essere scritti in una singola cartella“. Sarà disponibile come aggiornamento gratuito per tutte le fotocamere facenti parte delle serie X e GFX, ma non specifica quando prevede di rilasciarlo al grande pubblico.