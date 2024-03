Frullatore Electrolux in MAXI SCONTO LAMPO: risparmi il 45%

Amazon ti offre una buona opportunità lampo per acquistare questo frullatore Electrolux ad un prezzo sensazionale: approfittando dello sconto puoi averlo infatti a soli 29,99 euro invece di 54,99. L’offerta è a disponibilità limitata: meglio sbrigarti.

Frullatore Electrolux in offerta: le caratteristiche

Il frullatore è dotato di pratiche bottiglie rimovibili 3 in 1: per cui puoi miscelare tuoi ingredienti preferiti direttamente nella bottiglia, aggiungere il coperchio e portare il tuo frullato ovunque tu vada.

L’intuitivo pulsante touch ti consente di regolare la potenza in base alla consistenza desiderata del tuo frullato: puoi tenerlo premuto per ottenere una consistenza cremosa o premere più volte per triturare il ghiaccio, garantendo versatilità, semplicità ed efficacia.

In questo senso, le lame TruFlow assicurano una miscelazione perfetta, ideale per creare frullati buonissimi e di alta qualità. Con un design compatto e salvaspazio, il frullatore Sports Blender Create 3 si integra perfettamente nella tua cucina senza occupare troppo spazio sul bancone.

La scelta ideale per iniziare a condurre una vita sana, con frullatori buonissimi che ti accompagneranno per tutta la giornata. E il prezzo è clamoroso: solo 29,99 euro in sconto lampo.