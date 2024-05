Frigorifero elettrico portatile: perfetto per il CAMPEGGIO e in DOPPIO SCONTO su Amazon

Siamo ormai a maggio quindi starai certamente programmando le prime gite fuori porta e, perché no, anche un bel campeggio. Questo frigorifero elettrico portatile, che si ricarica direttamente in auto o sul camper, è perfetto allo scopo e oggi puoi acquistarlo in doppio sconto su Amazon: spunta la casella del coupon che trovi in pagina e lo pagherai soltanto 159,99 euro invece di 199,99.

Frigorifero elettrico portatile da campeggio: le caratteristiche

Parliamo di un compagno ideale per avventure all’aria aperta, viaggi in camper, campeggio o semplicemente per l’uso quotidiano in auto. Il frigorifero è in grado di raffreddare fino a -18 gradi entro due ore, garantendo che i tuoi cibi e le tue bevande rimangano freschi anche nelle condizioni più calde.

L’apparecchio è dotato di un controllo touch e display LED che ti permette di regolare la temperatura in modo semplice e intuitivo. Puoi facilmente impostare il frigorifero come frigo o congelatore a seconda delle tue esigenze. Inoltre, il serbatoio interno spazioso può contenere non solo alimenti e bevande, ma anche gelati, carne e altri articoli che desideri mantenere freschi.

Dalle alte prestazioni, ma dalle dimensioni compatte: il frigorifero Bingi è facilmente trasportabile. Puoi posizionarlo nel bagagliaio dell’auto o sul sedile, assicurato con la cintura di sicurezza. Il design antiurto lo rende adatto anche per l’uso durante i viaggi in auto.

Per utilizzarlo puoi affidarti alla alimentazione domestica standard, l’auto stessa o un potente power bank. Un prodotto che insomma combina prestazioni affidabili, controllo intuitivo della temperatura e portabilità conveniente: una scelta eccellente per gli amanti del campeggio. Spunta il coupon sconto e pagalo soltanto 159,99 euro invece di 199,99.