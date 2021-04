Una friggitrice è un elettrodomestico fondamentale per chi ama questa metodologia di cottura e preferisce dotarsi di uno strumento apposito. Oggi il modello De Longhi si trova in offerta su Amazon a 97€, uno sconto del 39% che corrisponde ad un risparmio di ben 63 euro rispetto al prezzo solito.

La versione in offerta oggi ha una capacità interna di ben 1,2 litri, il cestello rotante angolato Rotofry garantisce estrema croccantezza ai cibi. L’olio raggiunge una temperatura dai 150 ai 190 gradi, regolabile tramite l’apposita manopola, inoltre è possibile sollevare il cestello prima di aprire il coperchio, per evitare spiacevoli schizzi d’olio rovente e friggere in totale sicurezza.

De Longhi offre un pratico sistema brevettato Easy Clean, aprendo lo sportellino in basso si ha accesso ad un tubo di scolo dal quale fuoriesce l’olio esausto.

Oggi la friggitrice De Longhi è in offerta su Amazon a 97€, con sconto del 39% e spedizione espressa Prime, il prodotto arriva a casa entro 1-2 giorni lavorativi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home