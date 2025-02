Friggitrice COSORI: la praticità e la potenza ad un prezzo unico

Se stai cercando una friggitrice ad aria che unisca versatilità, potenza e praticità, La COSORI Friggitrice ad Aria 10 Litri 8 in 1 Dual Blaze TwinFry è la soluzione perfetta se sei alla ricerca di uno strumento estremamente potente e facile da usare.

Con una capacità complessiva di 10 litri (5L per ciascun cestello), è ideale per cucinare per famiglie composte dalle 4 alle 8 persone, e ti permetterà di risparmiare tempo ed energia grazie ad alcune delle sue funzionalità estremamente versatili.

Questo modello è equipaggiato con due cestelli separati (che ti consentiranno la preparazione di due piatti diversi contemporaneamente). La tecnologia Dual Blaze con doppia resistenza ti consente inoltre di ottenere una cottura uniforme e croccante per ogni lato, per piatti perfetti ogni volta.

COSORI Friggitrice ad Aria 10 Litri, 8 in 1 Dual Blaze TwinFry con Doppio Cestello 5L & 5L e Separatore Rimovibile, 2800W Air Fryer WiFi con Doppia Resistenza, 35-240℃, 70 Ricette Online, 4-8 Persone 209,99 € 269,99€ 22,00% Vedi l'offerta

Questa friggitrice ad aria ti offre la possibilità di regolare la temperatura tra i 35 e i 240°C, così da poter cucinare una vasta gamma di piatti: dalle patatine fritte ai dessert, passando per carne, pesce e verdure.

Un altro vantaggio della friggitrice COSORI è la connettività WiFi, che ti permette di controllare e monitorare la cottura dei tuoi piatti direttamente dal tuo smartphone. Grazie alle 70 ricette online, avrai sempre nuove idee e ispirazioni per sperimentare piatti sani e gustosi.

Un’altra funzione a dir poco comoda di questo disposizione è il suo separatore rimovibile, che ti consentirà di separare facilmente i cestelli per una pulizia semplice ed efficace. La potenza della friggitrice è di 2800W, e grazie ad essa potrai cuocere perfettamente ed in tempi rapidi senza compromettere la qualità dei tuoi piatti.

In sintesi la Friggitrice COSORI è un dispositivo di ottimo livello, funzionale, e che ti offre la possibilità di cucinare piatti sani ad un costo relativamente contenuto. Non perdere l’occasione di portarla a casa a 209,00 euro contro i 269,99 a cui è venduta normalmente.