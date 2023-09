Friggitrice ad aria Philips 13 in 1 da 4 litri con appena 83€, WOW

Hai deciso di acquistare una friggitrice ad aria ma non sai quale modello scegliere tra i tanti disponibili? Allora lascia che ti dia una mano segnalandoti questa offerta davvero eccezionale. Vai subito su Amazon dunque e metti nel tuo carrello Philips Airfryer Serie 3000 L a soli 83,99 euro, anziché 174,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Sembra impossibile ma ti assicuro che tutto vero. Siamo di fronte a un doppio sconto gigante. Oggi puoi avvalerti di un ribasso del 38% più di un ulteriore sconto con il coupon per un risparmio quindi di ben 91 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Philips Airfryer Serie 3000 L a un prezzo bassissimo

Non ci sono dubbi, a una cifra così bassa è da prendere al volo. Con questa friggitrice ad aria potrai gustarti ogni pietanza fino al 90% di grassi in meno. Potrai friggere, arrostire, grigliare e riscaldare per cibi buonissimi e preparazioni veloci e molto semplici.

Ha un design compatto ed elegante con un pratico display touchscreen dove potrai anche impostare la temperatura il timer in modo manuale. Il suo cestello da 4,1 litri ti permetterà di cucinare per tantissime persone. E se scarichi l’app NutriU potrai avvalerti di tantissime ricette che puoi seguire passo dopo passo per dare sfogo alla tua fantasia.

Non perdere tempo perché chiaramente queste promozioni così vantaggiose durano sempre poco. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista la tua Philips Airfryer Serie 3000 L a soli 83,99 euro, anziché 174,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.