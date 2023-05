Friggitrice ad aria da 6 lt a SOLI 84€: Amazon è senza freni

Se fai presto oggi puoi fare un vero colpaccio e ti porti a casa un elettrodomestico spettacolare che ti permetterà di preparare pietanze buonissime e leggere. Vai subito su Amazon dunque e metti nel tuo carrello la friggitrice ad aria Cecotec da 6 lt a soli 84,33 euro, invece che 109,90 euro.

Già il prezzo di base non è altissimo ma con questo ulteriore sconto è da prendere al volo. Oggi puoi risparmiare e portarti a casa un ottimo prodotto. Grazie al suo cestello capiente puoi cucinare per tutta la famiglia o per gli amici. Potrai scegliere tra diverse modalità e cucinare praticamente quello che vuoi in modo veloce e semplice.

Friggitrice ad aria Cecotec: capiente e con tanti programmi

Tra le cose interessanti di questa friggitrice ad aria sicuramente ci sono le 12 modalità preimpostate che potrai selezionare nell’intuitivo display touchscreen. Così dovrai semplicemente mettere all’interno del cestello quello che vuoi cucinare e premere un tasto. A tutto il resto ci pensa la tua friggitrice.

È dotata di una potenza di 1700 W che, grazie anche a una circolazione interna dell’aria calda, riesce a cuocere i cibi velocemente in modo che rimangano croccanti fuori e succosi dentro. Avrai la stessa sensazione del fritto evitando però la puzza di fumo e usando una quantità di olio decisamente inferiore.

Fai presto perché un’offerta così è destinata a durare poco. Quindi prima che il prezzo torni alla normalità vai su Amazon e acquista la tua friggitrice ad aria Cecotec da 6 lt a soli 84,33 euro, invece che 109,90 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.