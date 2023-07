Friggitrice ad aria da 6 Litri al 47% in MENO, super OFFERTA

Approfitta anche tu velocemente di questa offerta da urlo per portarti a casa un elettrodomestico utilissimo con cui potrai cuocere di tutto in modo sano e veloce. Vuoi sapere di cosa si tratta? Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello la friggitrice ad aria Cecotec a soli 44,90 euro, invece che 83,99 euro. È un’offerta esclusiva per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio clicca qui.

Oggi dunque puoi beneficiare di uno sconto pazzesco del 47% che porta ovviamente il prezzo al più basso di sempre. Inutile quindi dire che a questa cifra la vorranno tutti e le unità disponibili spariranno da un momento all’altro.

Friggitrice ad aria: display digitale e super compatta

Sono davvero tante le caratteristiche di questa friggitrice Cecotec che la rendono uno degli acquisti migliori della categoria. Sicuramente da sottolineare l’ampio cestello del 6 litri che ti garantisce la possibilità cucinare per tutta la famiglia e per gli amici. Ha una potenza di 1700 W e quindi potrai velocizzare notevolmente il tuo modo di cucinare.

È dotata di 9 modalità predefinite per cucinare la maggior parte dei cibi senza nemmeno dover impostare timer e temperatura manualmente. Se poi invece vuoi farlo potrai tranquillamente selezionare il tutto nel pratico è bellissimo display con controlli touch. Puoi scegliere una temperatura da un minimo di 80 °C a un massimo di 200 °C e impostare timer fino a 60 minuti.

Se vuoi avere la sensazione dei cibi belli fritti ma con molti meno grassi allora oggi hai la soluzione a portata di mano spendendo pochissimo. Quindi vai subito su Amazon acquista la tua friggitrice ad aria Cecotec a soli 44,90 euro, invece che 83,99 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua entro alcuni giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.