Friggitrice ad aria da 2 L a MENO di 40€, ora è realtà

Se ti piacciono le fritture ma ti dà fastidio quell’odore di fumo che s’impregna nei capelli, sulle tende e sulle pareti di casa, allora ti segnalo un’offerta adatta a te. Vai su Amazon e metti subito nel tuo carrello la friggitrice ad aria Ardes a soli 39,90 euro, invece che 84,90 euro.

Questo incredibile sconto del 53% ti permette di risparmiare ben 45 euro. Questo è un affare da non perdere. Questa friggitrice ha un design compatto ed è perfetta per due o tre persone. È semplicissima da usare e ti permette di fare preparazioni in modo veloce per avere cibi sani e buoni.

Friggitrice ad aria Ardes al minimo storico

Questa friggitrice ad aria è dotata di un motore che sprigiona una potenza da 1000 W, il che ti permetterà di cuocere in modo veloce ogni tipo di pietanza. Grazie al fatto che non dovrai metterci l’olio le tue preparazioni risulteranno buone ma con meno calorie. Riesce a cuocere in modo uniforme generando un flusso d’aria all’interno per ottenere cibi croccanti fuori e teneri dentro.

Possiede un display LCD con dei comandi touch molto semplici che ti permetteranno d’impostare diverse funzioni per avere sempre la cottura che desideri. Potrai regolare la temperatura da 80 a 200° C. Questo ti permetterà di cuocere, friggere e arrostire le tue pietanze. Inoltre il cestello da 2 l è rimovibile e completamente lavabile anche lavastoviglie.

Insomma un’offerta del genere non è qualcosa che si vede tutti i giorni. Infatti in questo momento è il prezzo più basso del Web. Per cui dovrai essere rapido per non perderti questa offerta. Vai adesso su Amazon e acquista la tua friggitrice ad aria Ardes a soli 39,90 euro, invece che 84,90 euro. Se completi l’ordine ora la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, per gli abbonati ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.