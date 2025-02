Friggitrice ad aria 10 litri: dispositivo grande, prezzo piccolo

La friggitrice ad aria è un elettrodomestico versatile che utilizza la tecnologia del riscaldamento a convezione per cuocere gli alimenti con una quantità minima di olio. Questo dispositivo sfrutta un elemento riscaldante e una ventola per far circolare l’aria calda ad alta velocità intorno al cibo, creando una crosta croccante. Insomma, le pietanze sembrano fritte ma risultano più leggere. Più veloce di un forno convenzionale, è lo strumento perfetto per cuocere una vastissima quantità di prodotti. La svolta per chi vuole buttare un sacchetto di patate nel cestello, premere un pulsante e ritirarle dopo qualche minuto, cotte, buonissime, ma più sane rispetto a quelle fritte del fast food.

Se stai cercando un modello grande e capiente, abbiamo ciò che fa per te. Su Amazon trovi una maxi friggitrice ad aria da 10 litri, 8 in 1, con doppio cestello da 5L e5L, in sconto a 209,99 euro.

La friggitrice ad aria da 10 litri in offerta

Il cestello per friggere Extra-Large da 10 litri può contenere un pollo intero, mezza zucca o anche un’intera bistecca Tomahawk per 8 persone alla volta. Quindi ora hai la soluzione per il pranzo della domenica. Puoi inserire il separatore removibile in modo scegliere cotture diverse per le due aree, oppure scegliere di cuocere insieme le pietanze.

Con 8 funzioni dispone di: modalità Bake, Reheat, Grill (205-240°C), Dry, può sostituire forno, un microonde, una griglia e l’essiccatore. Con una potente resistenza riscaldante consente alla temperatura di raggiungere fino a 240°C, quindi risulta il 65% più veloce e utilizza il 45% in meno di energia per riscaldare lo stesso cibo rispetto ai forni tradizionali.

L‘app VeSync può aiutarti a monitorare l’ora e a regolare la modalità e la temperatura della friggitrice e ti ricorda quando è pronta. Allo stesso tempo, ci sono anche più di 70 ricette personalizzate sull’APP per arricchire la tua tavola.

Infine, la piastra interna antiaderente è facile da rimuovere, e sia il cestello che le piastre sono lavabili in lavastoviglie o a mano senza problemi di sorta. A 209,99 euro questa friggitrice ad aria può sostituire il forno, il microonde e la griglia e costa decisamente meno di tutti questi strumenti.