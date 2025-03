Friggitrice ad aria Philips capiente e con 16 funzioni: sconto di 40 euro su Amazon

Nel sempre più affollato panorama delle friggitrici ad aria, la Philips Serie 3000, con cestello da 6,2 litri e ben 16 funzioni integrate è sicuramente tra le migliori scelte disponibili su Amazon. Oggi puoi acquistarla in offerta a soli 129,99 euro invece di 169,99. Il prezzo è IVA inclusa e puoi avere anche la spedizione Prime con consegna in un giorno.

Friggitrice ad aria Philips Serie 3000: le caratteristiche

La Philips Airfryer Serie 3000 sfrutta la tecnologia RapidAir Plus per garantirti una cottura uniforme e croccante con fino al 90% di grassi in meno, permettendoti di preparare pasti sani senza rinunciare al gusto. L’originale design a stella assicura un flusso d’aria più rapido che avvolge gli alimenti con un calore uniforme.

La finestra di cottura presente nel cestello permette di controllare in tempo reale lo stato della preparazione per una capacità di 6,2 litri utile per cucinare per tutta la famiglia: uno spazio quantificabile in fino a cosce di pollo, 5 tranci di salmone o 7 muffin.

La vera particolarità risiede poi nei ben 16 programmi di cottura, che spaziano dalla frittura alla griglia, dalla cottura al forno fino alla disidratazione e alla fermentazione. Con impostazioni fino a 40°C e 24 ore, puoi preparare yogurt fatti in casa o snack essiccati con estrema facilità. Inoltre, il sistema di rimozione del grasso separa fino al 40% dei grassi in eccesso, rendendo i tuoi piatti ancora più leggeri e saporiti.

Facile da pulire e compatibile con l’app HomeID per ricevere tante ricette e consigli per i tuoi piatti, la friggitrice Philips Airfryer Serie 3000 sarà la tua migliore alleata in cucina. Acquistala ora su Amazon con uno sconto di 40 euro.