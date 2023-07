Friggitrice ad aria Mulinex da 4,2 litri e 8 modalità al 67% in MENO

Cucina senza olio qualsiasi pietanza in modo ancora più veloce grazie a questa friggitrice ad aria Mulinex che oggi puoi avere a soli 79,99 euro, invece che 224,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Non ci sono errori di prezzo ma soltanto un doppio sconto gigante. Con un ribasso del 51% più un ulteriore sconto di 30 euro avrai un risparmio di ben 145 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis al checkout. È un’esclusiva a tempo limitato per gli abbonati ad Amazon Prime. Se non sei ancora iscritta al servizio fallo ora cliccando qui.

Mulinex: friggitrice ad aria capiente e compatta

Se hai una famiglia numerosa o hai spesso ospiti a casa questa friggitrice ad aria è perfetta perché è sia compatta che capiente. Ha infatti un cestello bello grande da 4,2 litri adatto per 6 persone. Potrai cuocere tranquillamente un pollo intero. La circolazione dell’aria interna garantisce un risultato eccezionale. I tuoi invitati non sapranno mai che non hai usato l’olio per friggere.

Puoi scegliere tra 4 possibilità di cottura per friggere, arrostire, grigliare e cuocere. Inoltre puoi sfruttare gli 8 programmi preimpostati per cuocere ad esempio le patatine fritte, la carne, il pesce, la pizza e le torte. Ha un pannello touchscreen digitale e un timer con spegnimento automatico.

Questa non è certo un’occasione che si vede tutti i giorni. A un prezzo del genere la vorranno tutti, però le unità disponibili non sono infinite. Quindi vai subito su Amazon e acquista la tua friggitrice ad aria Mulinex a soli 79,99 euro, invece che 224,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonata fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.