Friggitrice ad aria Moulinex a soli 79€? AFFARONE di Amazon e MINIMO STORICO!

Amazon lancia un’offerta che lascia a bocca aperta e riguarda la splendida friggitrice ad aria del celebre marchio Moulinex. Il produttore è uno dei migliori che possiate trovare sul mercato degli elettrodomestici e, di conseguenza, il prodotto in questione ha una qualità davvero alto. Ciò si traduce in un prezzo molto alto? Normalmente sì, ma non adesso con questa interessante promozione. Infatti ve la portate a casa con soli 79,99 euro, nonché una cifra veramente pazzesca per un prodotto di altissima qualità.

Friggitrice ad aria Moulinex: una certezza in cucina

La friggitrice ad aria Easy Fry Max consente di preparare pietanze sane e deliziose in un attimo con poco o nessun olio aggiunto. L’ampia capacità di 5 L permette una preparazione di cibi per un massimo di 6 persone, sufficiente per le famiglie più golose e ideale per le occasioni speciali con gli ospiti. Sono anche presenti 10 modalità preimpostate (Patatine fritte, Pollo, Carne, Pesce, Dolce, Pizza, Nuggets, Verdure, Gamberetti e Bacon) per cucinare in modo comodo e veloce tutto quello che desiderate.

Interessante il nuovo e intuitivo schermo digitale con pulsanti e impostazioni di facile utilizzo per guidarvi nella preparazione di pasti sempre perfetti. ll cestello per frittura ad aria, antiaderente e lavabile in lavastoviglie, consente una pulizia senza sforzo e una cottura senza stress.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.