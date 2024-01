Friggitrice ad aria in offerta a meno di 50€: piatti deliziosi con il minimo sforzo

La friggitrice ad aria Aigostar Maha, con uno sconto del 9% al prezzo di 49,99€, rappresenta una scelta intelligente per cucinare in modo più sano. Questo apparecchio 7 in 1 da 4 L offre permette di preparare un vastissimo numero di ricette, utilizzando la circolazione dell’aria calda per cucinare il cibo. Grazie a questa tecnologia, è possibile ridurre l’assunzione di olio e calorie fino all’85%, mantenendo comunque un gusto croccante all’esterno e tenero all’interno.

Il design unico della friggitrice ad aria include una finestra di visualizzazione, che ti consente di monitorare la cottura senza dover estrarre frequentemente il cestello. La finestra trasparente e il controllo dell’illuminazione indipendente offrono una visione chiara dello stato di cottura. Puoi impostare il tempo (massimo 50 minuti) e la temperatura (massimo 200°C) per ottenere risultati perfetti.

Con sette menu preimpostati, tra cui arrosto, pollo, patatine fritte, verdure, torta, “fai da te” e preriscaldamento, questa friggitrice ad aria 7 in 1 offre versatilità in cucina. Inoltre, il suo design salvaspazio è ideale per chiunque voglia liberare spazio in cucina.

Grazie alla ventola d’aria calda integrata da 1600 W con circolazione a 360 gradi, la cottura del cibo sarà più veloce del 20% rispetto alle friggitrici tradizionali, consentendo di risparmiare tempo ed energia.

Facile da pulire, la friggitrice ad aria Aigostar Maha è dotata di un cestello antiaderente con maniglia cool-touch per friggere, garantendo una pulizia agevole. Approfitta di questa offerta per godere di una cucina più sana e conveniente ad un prezzo semplicemente imbattibile!

