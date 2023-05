Friggitrice ad aria GIGANTE in mega sconto: 65€ invece di 109€, follia Amazon

Ormai i pregi di una friggitrice ad aria sono chiari a tutti. Grazie alla tecnologia di cottura 360° puoi ottenere piatti gustosi, meno ricchi di grassi e calorie, realizzati nella metà del tempo rispetto all’utilizzo di sistemi tradizionali. La perfetta via di mezzo fra un sistema che frigge e un forno: si tratta di un alleato in cucina che, una volta provato, diventa indispensabile.

Per esperienza, posso confermare che scegliere un modello con un cestello molto grande nel tempo si rivela la scelta vincente. Infatti questi elettrodomestici sono pronti in pochissimi minuti anche in caso di dimensioni maxi. Di conseguenza, se serve cuocere poco cibo saranno perfetti, se invece dovrai preparare per molta gente risulteranno comunque l’ideale. L’importante è evitare di scegliere cestelli troppo piccoli.

Ovviamente, più grande è la dimensione più elevato è solitamente il costo. Per fortuna, si tratta di una regola che ogni tanto su Amazon viene infranta grazie a promozioni a tempo limitatissimo e codici sconto che se ne stanno ben nascosti. Ad esempio, questo spettacolare modello con cestello da ben 6 litri e diversi programmi integrati, puoi prenderlo risparmiando il 40%. Hai la possibilità di portarlo a casa 65€ circa invece di 109€: mettilo subito nel carrello e, prima di completare l’ordine, applica il codice “HRCO2TBL”. Arriva a casa con spedizioni veloci e gratis, offerte dai servizi Prime. Fai in fretta, la disponibilità è super limitata.

Con un grande cestello a disposizione, oltre a cuocere, ad esempio, moltissime patatine contemporaneamente, potrai anche preparare delle vere proprie leccornie come focacce, rustici, sfoglie dolci di vario genere, ma anche frittate, muffin e non solo. Potrai cuocere un intero pollo, oppure un buon pesce. Si tratta solo di alcune delle tantissime pietanze che avrai modo di preparare letteralmente nella metà del tempo rispetto all’utilizzo di un forno.

Il merito come anticipato è tutto della cottura a 360°. Grazie a lei, il cibo viene completamente circondato dall’onda calda della cottura e risulterà quindi preparato in modo uniforme, gustoso e aldilà di ogni più rosea aspettativa. Anche i più scettici, dopo aver provato una friggitrice ad aria, hanno deciso di ricredersi: si tratta del compromesso perfetto fra la preparazione di un buon piatto in poco tempo e il risparmio in termini di grassi e calorie.

Da non trascurare anche il risparmio in termini energetici: rimanendo accesi per meno tempo questi prodotti consumano molta meno elettricità rispetto ad altri elettrodomestici. Non perdere la ghiotta occasione Amazon del momento e risparmia il 40% su questo modello con maxi cestello da 6 litri: mettilo subito nel carrello e, prima di completare il tuo ordine, applica il codice “HRCO2TBL”. Se la promozione non è già finita potrei riceverlo a casa con spedizioni rapide gratis offerte dai servizi Prime. Fai in fretta, solitamente queste offerte durano pochissimo.

