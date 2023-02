Friggitrice ad aria COMPATTA: togliti lo sfizio e cucina SANO (39€)

Ti capitano sempre sott’occhio video e reels di gente che cucina con la friggitrice ad aria ma tu non ne hai una, vero? Magari ti manca lo spazio in cucina ed è per questo che non ti sei mai tolto questo sassolino dalla scarpa. Devi però sapere che, rispetto agli anni passati, ormai ci sono sul mercato anche modelli compatti come questa di ARES che ti stupisce.

Ora che è in promozione su Amazon a soli 39€ non ne puoi fare a meno. Si tratta di un affare indiscutibile visto che lo sconto ammonta al 53%, te ne privi? Acquista con un solo click ora.

Basta avere un abbonamento Amazon Prime attivo sul tuo account per ottenere spedizioni gratuite e veloci in tutta Italia.

Friggitrice ad aria compatta: cucini quel che vuoi in una mossa

Hai mai desiderato di goderti le deliziose patatine fritte senza sentirsi in colpa per l’eccesso di grassi e calorie? Con la Friggitrice ad aria puoi finalmente concederti questa golosità senza rimorsi.

Dotata di un display digitale e un timer di 60 minuti, la friggitrice ti consente di cucinare i tuoi cibi preferiti in modo semplice e preciso. Inoltre, con una temperatura massima di 200°C, puoi preparare una vasta gamma di cibi, dalle patatine fritte croccanti alle ali di pollo succulente.

Non ti limitare ai contorni, ti basta fare un giro online per trovare ricette su primi, secondi e persino dolci. Sei pronto a sperimentare?

Con una capacità di 2 L, questa friggitrice è perfetta per cucinare per tutta la famiglia. Inoltre, grazie alla sua tecnologia di circolazione dell’aria a 360 gradi, puoi ottenere cibi croccanti e gustosi senza l’aggiunta di olio. Il che è un ottimo compromesso.

Persino la pulizia è un gioco da ragazzi, con parti smontabili lavabili in lavastoviglie e un cestello antiaderente facile da pulire ci metti un secondo a farla tornare come nuova.

Stai ancora leggendo? Non perdere un secondo in più e porta a casa questa strabiliante friggitrice ad aria a soli 39€ grazie allo sconto del 50% ora su Amazon.

