Friggitrice ad aria calda G3 Ferrari a soli 64,90 euro da Unieuro

Friggisano è la friggitrice ad aria calda del noto marchio G3 Ferrari che consente di cucinare sano risparmiando energia e senza rinunciare al buon gusto. La friggitrice G3 Ferrari riesce a preparare croccanti e gustose fritture eliminando i grassi fino all’80%. In più si dimostra anche sorprendentemente versatile, dato che è possibile cuocere una torta, le verdure, il pesce e arrostire la carne.

Grazie alla promozione Solo online di Unieuro è in offerta a 64,90 euro, in sconto di oltre 25 euro rispetto al prezzo consigliato di 89,99 euro. La consegna è gratuita e puoi decidere anche di pagare in 3 rate da 21,63 euro senza interessi con Klarna o PayPal.

Friggitrice ad aria calda G3 Ferrari in sconto di oltre 25 euro sul sito di Unieuro

L’estate sta finendo. No, non è soltanto un celebre ritornello della canzone italiana, ma anche quello che dice il calendario e il clima degli ultimi giorni. E con l’arrivo dell’autunno, si tornerà alle buone e sane abitudini di un tempo, che in buona sostanza significa tornare a cucinare ai fornelli.

Con la friggitrice Friggisano puoi preparare cibi sani e deliziosi nella metà del tempo, o anche meno, che di solito impieghi in cucina. Non limitarti a friggere le patatine fritte, ma apriti a tante altre ricette, sfruttando tutta la versatilità del nuovo acquisto.

Col vantaggio non soltanto di ridurre i grassi presenti nei vari alimenti in modo drastico, ma anche di risparmiare sulla spesa in bolletta, dal momento che il dispositivo di G3 Ferrari assicura un’efficienza energetica superiore rispetto ai prodotti più datati.

Cogli al volo l’ultima offerta online di Unieuro sulla friggitrice ad aria calda G3 Ferrari, così da risparmiare oltre 25 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.