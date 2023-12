Friggitrice ad aria per 6 persone con 8 programmi a PREZZO HOT

Cucina in modo più sano e veloce con la friggitrice ad aria Moulinex che ora puoi acquistare su Amazon a soli 99 euro, invece che 159,99 euro. Un prezzaccio da non farsi scappare. Sicuramente durerà poco quindi sii rapido.

Grazie a questo sconto del 38% puoi risparmiare la bellezza di 61 euro sul totale e soprattutto potrai cucinare senza usare i fornelli in modo rapido e semplice. Il suo ampio cestello ti permette di fare preparazioni per 6 persone. Ha un design che ingombra poco ed è esteticamente molto bella. Inoltre i diversi programmi automatici facilitano notevolmente il tuo modo di cucinare.

Friggitrice ad aria a pochissimo per cucina senza grassi

La tecnologia extra Crisp fa in modo che l’aria circoli all’interno del cestello in modo uniforme garantendo un risultato ottimo pure mettendo pochissimo olio. E poi grazie ai suoi 4,2 litri avrai la possibilità di cucinare quello che vuoi per 6 persone. Puoi infilarci anche un polo intero.

Sul display touch puoi selezionare uno degli 8 programmi preimpostati per cuocere ad esempio le patatine fritte, la carne e anche i dolci. Tutto diventa semplice e veloce. Una volta che hai messo il cibo all’interno e hai selezionato il programma puoi allontanarti perché farà tutto lei. La cottura è molto veloce e non sentirai nessun odore sgradevole. Puoi anche impostare la temperatura manualmente fino a 200° C.

Fai alla svelta perché a questa cifra andrà a ruba. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista la tua friggitrice ad aria Moulinex a soli 99 euro, invece che 159,99 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.