Friggitrice ad aria 5L con 11 programmi: perfetta per TUTTA la famiglia

Se da tempo stavi pensando di acquistare una friggitrice ad aria ma non sapevi dove mettere le mani, ho la soluzione che fa al caso tuo. Questa meravigliosa Proscenic T22 è completa di tutto ed è perfetta per tutta la famiglia: infatti è capiente e si adatta alle tue esigenze in una mossa.

Oltre a essere funzionale è anche compatta e moderna quindi in cucina fa un figurino. Acquistala ora su Amazon grazie al ribasso del 25% e portala a casa con appena 104€, vedi come non potrai disfartene.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Friggitrice ad Aria Proscenic: c’è un prima non un dopo

Questa fantastica friggitrice ad aria non smetterai più di utilizzarla. Perfetta per preparazioni veloci così come per le più articolate, grazie a lei non sporchi niente, hai tutto pronto alla perfezione e soprattutto, non semini odore di cucinato per tutta la casa.

Ha un cestello con capienza da 5 litri per non avere limiti e cucinare persino un polletto intero per cena. Ma non ti limitare al salato perchè grazie ai suoi 11 programmi preinstallati puoi sbizzarrirti con dolci, antipasti, contorni e tantissimo altro ancora.

La parte superiore del dispositivo è touch per poter gestire ogni impostazione con un solo tap del tuo dito. In più hai a portata di mano anche l’applicazione per smartphone che ti suggerisce tante ricette e non solo.

Un vero e proprio mondo da scoprire e se hai dubbi sulla sua qualità, non farlo: è una delle migliori e le recensioni lo dimostrano.

Non perdere la tua occasione e acquista immediatamente la tua friggitrice ad aria Proscenic su Amazon, collegati ora per approfittare del ribasso del 25% e farla tua con soli 104€.

