Friggitrice ad aria 5 litri Moulinex, sconto FOLLE con il Cyber Monday

Offerta lampo da non perdere se in questo periodo hai sognato di mettere una friggitrice ad aria Moulinex in cucina. Con cestello da 5 litri puoi cucinare per tutta la famiglia senza doverne mai fare a meno. Comoda, versatile ma soprattutto perfetta per questo periodo perché la usi a più non posso e può essere anche un perfetto regalo di Natale.

Approfitta subito del Cyber Monday di Amazon dove la trovi con due sconti. Apri la pagina e spunta il coupon per farla tua a soli 59,99€. Il prezzo è folle, non te lo fare scappare.

Delle spedizioni non ti preoccupare, sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Friggitrice ad aria Moulinex: 5 litri di pura comodità

Tra le migliori sul mercato, questa friggitrice ad aria ha anche un prezzo pazzesco quindi prendi due piccioni con una fava senza risparmiarti niente. Perfetta anche se hai una cucina con poco spazio, ha delle dimensioni compatte e tutto ciò di cui hai bisogno per sperimentare con piatti ordinari e stravaganti.

Come ti dicevo, ha un cestello da 5 litri che è adatto anche a famiglie numerose. Con una sola infornata puoi provvedere a tutti quanti risparmiando tempo, corrente e soprattutto sporcando il minimo. Anche perché una volta che hai finito, metti tutto in lavastoviglie ed il gioco è fatto.

Il display LED touch ti fa gestire temperature e tempi con un tocco. Ci sono 10 modalità preimpostate per non dover smanettare e portare a tavola primi, secondi, contorni e persino dolci.

Antiaderente e con aria che circola a 360° al suo interno, non usi olio riuscendo ad avere del cibo croccante, gustoso e soprattutto sano.

Che altro dirti, è un’offerta lampo quindi sbrigati. Collegati su Amazon dove acquisti la tua friggitrice ad aria 5 litri Moulinex a soli 59,99€ con il coupon in pagina.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.