Friggitrice ad aria da 5 litri, con 11 programmi e comandi vocali a 99€

Ti piace cucinare per tante persone e vorresti qualcosa che semplifichi e velocizzi le tue ricette? Allora dai un’occhiata a questa offerta incredibile. Vai adesso su Amazon e metti nel tuo carrello la friggitrice ad aria Ultenic K10 a soli 99 euro, anziché 199 euro, applicando il coupon in pagina.

Goditi questo ribasso del 35%, più un ulteriore sconto di 30 euro, che ti permette di risparmiare ben 100 euro. Inoltre se preferisci puoi anche acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al check-out. Assolutamente un’offerta da non lasciarsi scappare. Con questa friggitrice ad aria potrai fare preparazioni buone e sane risparmiando un sacco di tempo.

Friggitrice ad aria Ultenic K10: capiente e versatile

La friggitrice ad aria Ultenic K10 è dotata di un cestello da 5 litri che ti permette di cucinare per 3 fino a 7 persone. Giusto per farti capire, può contenere un pollo intero del peso di più di 2 kg. E nonostante le sue generose dimensioni è molto compatta e la puoi mettere in qualsiasi punto della cucina perché occupa poco spazio.

Potrai cuocere i cibi molto più velocemente e soprattutto con il 90% in meno di olio. In questo modo saranno buoni, sani e avranno lo stesso sapore di quando friggi in modo tradizionale. Per facilitare ulteriormente la cottura sono stati predisposti ben 11 programmi che ti permettono di cuocere praticamente ogni pietanza. Così non dovrai far altro che premere un pulsante nel pratico display touch. Inoltre puoi anche usare l’app per il controllo remoto oppure la tua voce, parlando con Alexa o Google Assistant.

Non c’è tempo da perdere perché un doppio sconto così non si vede certo tutti i giorni. Perciò vai subito su Amazon e acquista la tua friggitrice ad aria Ultenic K10 a soli 99 euro, anziché 199 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine ora la riceverai a casa tua entro oggi senza costi aggiuntivi, per gli abbonati ai servizi Prime. Se non sei ancora iscritto fallo adesso cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.