Friggitrice ad Aria 3.8 litri al 30% di sconto

La Friggitrice ad Aria del brand HengBO si trova in offerta su Amazon a 67€, con il 30% di sconto tramite coupon. Per accedere allo sconto è necessario selezionare la casella relativa al coupon e procedere all'acquisto.

Si tratta di un modello davvero interessante, con un cestello da ben 3.8 litri di capienza e 8 programmi per la cottura delle pietanze. Tutti i pulsanti sono situati in alto, comprese le indicazioni per la corretta cottura dei vari cibi, fino ad una potenza massima di 1200W. In altro troviamo anche un pratico display LCD, tramite il quale si può impostare il programma e scegliere la temperatura e il tempo di cottura adeguato.

Una friggitrice ad aria è l'elettrodomestico ideale per dare maggior sapore ai cibi senza utilizzare un'eccessiva quantità di olio o grassi aggiuntivi. L'aria viene riscaldata fino alla temperatura ideale e fatta circolare a grande velocità nella camera di cottura così da cuocere gli alimenti in modo uniforme, lasciandoli croccanti e asciutti all'esterno ma morbidi all'interno.

Oggi, in occasione delle Offerte di Primavera, la friggitrice HengBO da 3.8 litri è disponibili all'acquisto in offerta su Amazon a 67€, con un risparmio di quasi 30 euro e spedizione senza costi aggiuntivi per i clienti Prime. Non manca la possibilità di effettuare il reso del prodotto entro 30 giorni dalla consegna a casa.