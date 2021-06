Xiaomi, attraverso il brand Bear, ha tirato fuori dal cilindro una friggitrice ad aria che è uno spettacolo. Bella e potente, ora su eBay la paghi quasi a metà prezzo in pratica. Perché? Semplice: in totale, usando il codice sconto sconto, ti costa 40,99€. Su Amazon, al momento, ne costa 71€ (verifica tu stesso).

Come fare per avere una delle ultime disponibili? Metti il prodotto nel carrello e – prima di pagare – inserisci il codice sconto “PIT10EUROFF”. Le spedizioni sono assolutamente gratis, il problema è che ci sono pochissimi pezzi disponibili ancora (10, per l'esattezza, nel momento in cui scrivo).

Xiaomi: friggi ad aria, la qualità costa poco

Un design spettacolare, fra il vintage e l'ultra moderno, pronto ad abbinarsi alla perfezione a qualsiasi arredamento tu abbia in cucina. Devi solo considerare che, di certo, non passera inosservata ogni volta che qualcuno la vedrà in bella mostra.

Come funziona una friggitrice ad aria, ormai è abbastanza chiaro. Ottieni cotture molto più sane, usando una quantità di olio irrisoria e mettendo insieme il principio del forno e della frittura. I cibi vengono tutti buoni, devi solo imparare a usarla, e – soprattutto – c'è un vantaggio di questi prodotti che mi piace parecchio. Infatti, li sfrutti per friggere ad aria, ma – se ti serve – all'occorrenza diventano forni (non lo racconterei in giro, ma un po' di volte ho usato la mia per fare i croissant… ).

Questo gioiellino di Xiaomi, nello specifico, arriva a 1350W di potenza ed ha una capienza interna di 3 litri. La temperatura arriva rapidamente a 200 gradi e cuoci quello che ti serve in pochissimi minuti: l'ambiente di cottura non è enorme (proprio come le friggitrici) e questo va solo a vantaggio della riduzione dei tempi.

Le istruzioni? Te le riassumo in un paio di frasi. Ci sono due manopole, con una regoli la temperatura e con l'altra il tempo. C'è un maniglione, lo tiri e viene fuori il vano cottura, dove inserirai i cibi che vuoi gustarti senza sensi colpa.

Dubbi su cosa poter cucinare? Posso consigliarti di provare i cibi che ho provato io: patatine (di vario genere), qualche preparato vegetariano impanato, verdure, sfoglie e – ormai l'ho confessato – cornetti di pasticceria pre surgelati. Queste sono le ultime “prove culinarie”, ma l'ho sfruttata per molti altri cibi. L'unico limite? La sua fantasia!

Fossi in te, ben conscia dei prezzi, non esiterei ad approfittare dello sconto che c'è ora su eBay. Metti subito nel carrello la tua friggitrice di Xiaomi Bear e – prima di pagare – inserisci il codice sconto “PIT10EUROFF”.

Le spedizioni sono assolutamente rapide, ma ricorda: i pezzi a disposizione sono veramente pochi! Il prodotto è finito? Sai che queste chicche le pubblichiamo in anteprima sul canale Telegram ufficiale di Teleofnino.net? Le cogli al volo, ne approfitti per primo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home