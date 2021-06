Perché rinunciare al piacere della frittura, se si può ovviare ai litri di olio utilizzando il sistema ad aria? Perché non farlo con un prodotto parte dell'ecosistema Xiaomi, realizzato dal brand Bear? Ora trovi questo gioiellino in super sconto su Amazon a meno di 60€ con spedizioni super rapide e gratis.

Friggi ad aria: a prezzo e qualità ci pensa Xiaomi

Il colosso cinese ha un ecosistema di prodotti, in Cina, costellato da mini brand che realizzano prodotti come il gioiellino che ho scovato su Amazon, di Bear.

Bellissimo esteticamente, è il perfetto alleato per chi non vuole rinunciare al gusto di una cottura saporita, senza però incappare nelle conseguenze dei litri di olio utilizzati per friggere.

La frittura ad aria è un'arte, ma la cosa bella è che è per tutti perché questi dispositivi ormai sono semplici da usare, basta che siano anche di qualità come il modello in sconto su Amazon!

Sai qual è la cosa più interessante? Grazie alla loro struttura, quando serve possono diventare dei veri e propri forni: in pochissimi istanti, avendo un ambiente interno piccolo, raggiungono la temperatura e tu puoi realizzare qualsiasi cosa desideri. Anzi, i risultati di cottura saranno spettacolari perché la tecnologia di questo genere di elettrodomestico prevede il riscaldamento a 360 gradi: il calore è uniforme in ogni punto.

Insomma, alla fine, con un investimento minimo ottieni un'interessante friggitrice ad aria e anche un fornetto. Sai per cosa lo uso io, tantissimo? Per preparare i cornetti caldi al mattino, quando voglio preparare una sorpresa in famiglia, ma ho pochissimo tempo.

In più, il gioiellino in sconto su Amazon vanta anche un paio di altri punti a suo favore. Infatti, da un lato include dei programmi di cottura sui quali fare affidamento, dall'altro è semplicissima da pulire e il cestello puoi infilarlo in lavastoviglie: meraviglia!

La friggitrice ad aria che cercavi, al prezzo che non speravi, è il momento di averla. Lo sconto speciale te lo offre Bear by Xiaomi, direttamente su Amazon: spunta il coupon in pagina, metti il prodotto nel carrello e completa l'ordina prima che la promo scada.

Le spedizioni? Rapide e gratis, garantite dai servizi Prime! Non perdere questa e altre super offerte: le migliori le trovi in tempo reale sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home