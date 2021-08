Il fornitore di Apple Foxconn cerca di assumere 200.000 lavoratori in più in vista del lancio di iPhone 13. Di fatto, l'azienda sta cercando nuovi dipendenti per prepararsi al top per la produzione dei futuri melafonini.

Foxconn: tutto è pronto per il debutto dei nuovi device di Apple

Secondo un rapporto dell'SCMP, uno dei principali fornitori del colosso con sede a Cupertino ha avviato assunzioni rapide per 200.000 dipendenti; questo modulo di assunzione deve essere completato entro la fine di settembre 2021.

La notizia arriva proprio quando in questi giorni in cui ci stiamo avvicinando alla data di lancio della nuova line-up della mela. Secondo il vicedirettore del sito Foxconn, il processo di assunzione di ulteriore forza lavoro è il “più grande collo di bottiglia” al momento. Tuttavia, Wang afferma di essere fiducioso che il luogo di produzione, noto anche come “iPhone City“, possa raggiungere questo obiettivo con l'attuale velocità di reclutamento, supportata anche dal governo locale.

In particolare, la grande struttura sarà in grado di ospitare fino a 350.000 lavoratori alla catena di montaggio e produrre fino a 500.000 smartphone al giorno. Inoltre, nella provincia centrale di Henan, vari governi locali hanno anche iniziato a elaborare nuove leve per la costruzione di un ulteriore impianto di produzione di iDevice. Questi governi locali hanno anche impiegato 100 autobus per “prendere i candidati di lavoro dalle loro comunità e portarli ai cancelli della fabbrica“.

È probabile che questa campagna di reclutamento prepari meglio la domanda prevista per la gamma di iPhone di nuova generazione. I nuovi dipendenti consentirebbero a Foxconn di aderire meglio al programma di produzione della serie iPhone 13. Secondo quanto riferito, la compagnia ha intenzione di spedire tra 130 e 150 milioni di unità dei nuovi iPhone solo nella seconda metà di quest'anno e la sua attuale catena di approvvigionamento in Asia, al momento, sarebbe in grado di produrre da 90 a 100 milioni di unità per soddisfare gli ordini iniziali per il nuovo smartphone. Urgono nuovi investimenti e alla svelta, se non si vuole rimanere incastrati con un'elevata domanda e una scarsa offerta.

