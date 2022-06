Fox Italia chiude: come vedere tutte le serie TV in streaming

La notizia sta facendo il giro di tutto lo stivale. Fox Italia, il canale di Sky al numero 116 del telecomando, chiude definitivamente lasciando gli utenti con molti punti interrogativi. Dopo 19 anni di attività e intrattenimento, questo canale lascerà il palco della Pay TV.

Il suo debutto risale infatti al 2003 quando i telespettatori hanno cominciato ad assaporare il gusto di attendere le migliori serie TV di sempre. Quanti titoli sono passati attraverso la sua programmazione! Fan sfegatati si segnavano il giorno e l’ora dell’uscita dei nuovi episodi.

Titoli avvincenti che hanno intrattenuto tantissimi italiani che avevano sottoscritto l’abbonamento con Sky. Oggi, invece, tutto finisce. Da domani, 1 luglio 2022, questo canale non ci sarà più. Una parentesi storica che lascia il mondo della TV a pagamento.

Ovviamente molti utenti, ormai abituati alle sue serie TV avvincenti, si stanno chiedendo dove potranno recuperare i titoli che prima venivano trasmessi da Fox Italia. Magari ci sono alcuni contenuti che ancora non sei riuscito a terminare o che vorresti proprio rivedere, almeno per l’ultima volta.

Fox Italia chiude, ma non ti preoccupare perché c’è Disney+

Ben cinque anni fa la Walt Disney Company aveva deciso di acquistare 21st Century Fox portandosi a casa diversi studi e gruppi importanti tra cui anche Fox Italia con il suo Networks Group. Perciò era inevitabile che prima o poi questo canale sarebbe scomparso lasciando così per sempre la piattaforma di Sky.

Di conseguenza, come è evidente che sia, tutti i contenuti che prima erano trasmessi da Fox Italia, in diretta Pay TV e on demand, dal 1° luglio saranno tutti disponibili su Disney+, la piattaforma di streaming live e on demand del gruppo Walt Disney.

Per questa e altre ragioni, se sei un appassionato di quei titoli e non vuoi assolutamente perderli, devi attivare un abbonamento a Disney . Il costo è di soli 8,99 euro al mese, ma potrai sempre risparmiare due mesi attivando l’abbonamento annuale di soli 89,90 euro.

Quali serie TV passeranno a Disney+

Tra le varie serie TV che passeranno direttamente sulla piattaforma di Disney+, diventando così disponibili sul catalogo fruibile dai soli abbonati, ci sono dei titoli davvero cult e amati dagli utenti che diventano matti per le serie TV. Ecco le più importanti che prima erano su Fox Italia:

Desperate Housewives

Dexter

Grey’s Anatomy

How I met your mother, Modern Family

I Griffin,

I Simpson,

Lost

The Walking Dead

This Is Us

È il momento giusto quindi per attivare un abbonamento su Disney . In questo modo avrai accesso non solo a queste e a tante altre serie TV di Fox Italia, ma potrai anche vedere i contenuti esclusivi di Disney+. La piattaforma è la casa di Disney, Pixar, Star Wars, National Geographic e Star.

