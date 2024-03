Fortnite Transformers Pack per PS4: sconto ESCLUSIVO del 25%

L’azione di Fortnite raggiunge nuove vette con il Transformers Pack per PS4, un’esplosione di divertimento e avventura che ti porterà nel cuore della battaglia. Questo pacchetto offre una vera e propria rivoluzione con costumi iconici e accessori esclusivi per trasformare il tuo personaggio in un guerriero robotico pronto a tutto. Attualmente in super sconto del 25% su Amazon, grazie alla festa delle offerte di primavera, è un’occasione da non perdere al prezzo speciale di soli 19,49 euro, anziché 26,00 euro.

Fortnite Transformers Pack per PS4: le scorte a disposizione su Amazon non sono infinite

Immagina di poter vestire i panni di Megatron, il temibile leader dei Decepticon, con il suo costume che include un dorso decorativo con l’emblema Decepticon, un piccone a mazza energetica e un’emote che ti farà sentire potente come un cannone a fusione. O forse preferisci incarnare la dolcezza e la forza di Bumblebee, con il suo costume che presenta ali scintillanti, un piccone a spada pungente e un’emote che ti preparerà alla battaglia con stile.

Inoltre, con il costume BattleBus, puoi trasformare il leggendario autobus di Fortnite in un robot gigante, completo di dorso decorativo a forma di bot-golfiera e un piccone a forma di picc-assale per fare strage di materiali. E non dimenticare i 1.000 V-buck inclusi nel pacchetto, che ti permetteranno di personalizzare ulteriormente la tua esperienza di gioco.

Che tu voglia combattere come un Decepticon o difendere la giustizia come un Autobot, questo pacchetto ti offre tutto ciò di cui hai bisogno per diventare una leggenda di Fortnite.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità di trasformare la tua esperienza di gioco con il Fortnite Transformers Pack, ora disponibile su Amazon con uno sconto irresistibile del 25%. Approfitta subito di questo affare e fallo tuo al prezzo competitivo di soli 19,49 euro, anziché 26,00 euro, prima che sia troppo tardi.