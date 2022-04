Fortnite, ecco skin e oggetti per il festival di Coachella 2022

Oggi venerdì 15 aprile ha ufficialmente inizio il Festival di Coachella 2022, il famoso festival musicale che si svolgerà fino al prossimo 24 aprile in California. Fortnite, sempre molto attento alle tendenze più in voga, si unisce inevitabilmente alla festa annunciando un set di oggetti e skin dedicato alla musica.

La prima ondata di oggetti è già disponibile e altre ne arriveranno nel corso dei prossimi giorni: questa ondata include i costumi Wilder e Lyric con relativi accessori. A questi sono abbinati il il dorso decorativo Pinpinna (incluso con il costume), il piccone Pinneon e la copertura Pinpinna arcobaleno a tema squalo. Con la skin Wilder ecco anche lo stile alternativo Equalizzatrice cosmica.

Fortnite X Coachella: musica, oggetti e tanto altro per il famoso festival

La collaborazione tra Fortnite e Coachella non riguarda però soltanto i pacchetti di costumi e oggetti. Su Radio Icone andranno in onda infatti le canzone degli oltre 30 artisti presenti al Coachella 2022: basta accendere Radio Icone per combattere con un sottofondo musicale che sembra provenire proprio dal Festival.

Continuando a vedere invece cosa proporrà il gioco dal punto di vista degli oggetti, insieme al costume Lyric troveremo il dorso decorativo Cactusissimo, il piccone Spaccatrice da festival e lo stile alternativo Equalizzatrice cosmica.

Tutti questi sono disponibili nel bundle “Rock con Coachella” oppure acquistabili singolarmente.

La seconda ondata di oggetti sarà disponibile dal 22 aprile alle 2:00 ora italiana e includerà i costumi Alto e Poet, entrambi reattivi alla musica, con relativi accessori. Con la skin Alto ecco il dorso decorativo Vibrazioni soniche e il piccone tropicale Elettropalma Soft.

Con Poet, invece, arriva il dorso decorativo Casco cosmonautico, il piccone Spaccateste cactico e la copertura Attrazione principale.

Tutti questi oggetti saranno disponibili nel bundle “Balla con Coachella“, che include inoltre la schermata di caricamento entra nel Coachellaverso.