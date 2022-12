Fortnite offline per il Capitolo 4: quando torna online?

È previsto oggi l’inizio di Fortnite Capitolo 4 Stagione 1. Il nuovo capitolo del popolare Battle Royal porterà con sé una nuova mappa, un nuovo personaggio di battaglia, nuovi cosmetici e sfide inedite.

Come avrai notato però questa mattina i server del gioco sono offline proprio per preparare la transizione alla fase successiva. La scorsa notte si è concluso il Capitolo 3 con la consueta distruzione del mondo di gioco: da allora è impossibile giocare, ma l’attesa sta per finire. Ecco quando Fortnite dovrebbe tornare online.

Fortnite Capitolo 4 Stagione 1: quando inizia e a che ora torna online?

Sebbene Epic Games non abbia dato indicazioni precise in tal senso, ma salvo sorprese i server di Fortnite dovrebbero tornare online alle 15 ora italiana. Perlomeno è questa la fascia oraria scelta solitamente dallo sviluppatore per il rilancio del gioco in vista dell’inizio di un nuovo capitolo.

Nel frattempo, Epic Games ha svelato alcune delle armi in arrivo, insieme a tutti i vari contenuti che faranno parte di questa nuova versione del titolo online più popolare e famoso al mondo. Per maggiori informazioni, puoi consultare il post pubblicato sul blog ufficiale della compagnia.

Per ultimo, di certo non per importanza, Fortnite Capitolo 4 segnerà il passaggio del gioco al motore grafico Unreal Engine 5.1 su PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC e piattaforme di cloud gaming.

