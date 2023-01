Fortnite offline il 10 gennaio: quando torneranno online i server?

Mattinata difficile per tutti gli appassionati di Fortnite dato che il gioco battle royale free-to-play, oggi martedì 10 gennaio 2023, è offline su tutte le piattaforme, PC e console.

Se riscontri problemi a giocare dunque non è colpa tua o del tuo account perché effettivamente Epic Games aveva previsto una manutenzione straordinaria per la giornata di oggi con inizio fissato alle 10 ora italiana. Scopriamo perché e a cosa serve.

I motivi ce li facciamo spiegare dallo sviluppatore stesso grazie al post pubblicato su Twitter:

Questo significa che, salvo sorprese o problemi imprevisti, Fornite tornerà online entro le 11 di oggi. Naturalmente, come spesso accade in questi casi, il ritorno all’attività potrebbe non essere fluido. Non preoccuparti quindi se riscontri ancora problemi anche dopo un’ora.

We'll be undergoing a brief downtime starting at 4 AM ET to deploy a patch addressing several issues including bouncing with the Shockwave Hammer more often than intended. Downtime is expected to last about one hour. pic.twitter.com/6aF8BWImky

— Fortnite Status (@FortniteStatus) January 9, 2023