Fortnite: arrivano Eddie Brock e Venom con un bundle dedicato

Epic Games ha pubblicato un breve teaser per annunciare l'uscita di un bundle dedicato Venom, che include il costume di Eddie Brock e alcuni elementi cosmetici a tema.

A poche settimane di distanza dall'uscita del film “La furia di Carnage”, l'anti eroe Marvel compare in fortnite nei panni di Eddie Brock, personaggio interpretato dal noto attore Tom Hardy. Il film sarà in sala a partire dal 14 ottobre, mentre il bundle in questione è già disponibile all'acquisto all'interno dello store di Fortnite.

Il pacchetto esclusivo include il costume “Eddie Brock”, il piccone “Falce Simbiotica”, la scia “Simbiotica”, l'emote “Merenda Diversa” e il deltaplano “Vela Simbiotica”. Il costume può essere modificato con lo stile “Venom”, per tornare nei panni del celebre villain, mentre utilizzando l'emote “Venom Scatenato” si ritorna ad interpretare Eddie Brock.