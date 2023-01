Forspoken per PS5: incredibile, è già IN OFFERTA su Amazon (-16%)

Il gioco è appena uscito, ma su Amazon puoi acquistarlo subito in offerta. Stiamo parlando di Forspoken, attesa esclusiva per PlayStation 5 prodotta da Square Enix che oggi può essere tua a soli 66,99 euro invece di 79,99. Il gioco è immediatamente disponibile nella sua versione fisica e ti sarà recapitato a casa già domani se lo acquisti adesso.

Forspoken: l’odissea di Frey nella nuova esclusiva PS5

Forspoken racconta la storia di Frey, eroina chiamata a vivere un viaggio indimenticabile alla ricerca della strada di casa dopo essere stata misteriosamente trasportata in una terra antica e affascinante.

Questo permette di accedere ad un open world tanto bello quanto crudele in cui potrai esplorare i regni antichi di Athia, un pianeta abitato da creature soprannaturali portate in vita grazie a tecnologie futuristiche. La protagonista è in grado di sfruttare il parkour per muoversi agilmente tra i vari ambienti, mentre sfrutti un arsenale di incantesimi personalizzabili per sconfiggere i tuoi nemici.

Forspoken può essere il tuo affare del giorno se approfitti subito dell’offerta che ti permette di pagarlo solo 66 euro. Se consideri che il gioco è appena uscito si tratta di una grande occasione.

