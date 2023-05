Forspoken per PS5 crolla al minimo storico, tuo a metà prezzo

Una delle esclusive PlayStation 5 più attese dello scorso anno arriva adesso al suo prezzo più basso mai visto su Amazon. Stiamo parlando naturalmente di Forspoken che oggi può essere tuo a soli 39,99 euro invece di 79,99. Con la spedizione Prime potrai riceverlo a casa già domani.

Forspoken PS5: preparati ad un’avventura magica

Forspoken è il gioco PS5 perfetto se vuoi vivere un’avventura fantastica in un mondo magico. Il titolo è un gioco di ruolo e azione ambientato in Athia, un regno misterioso e pericoloso. Tu sarai Frey Holland, una giovane donna che si ritrova catapultata in questo mondo da New York.

Dovrai esplorare Athia, combattere contro le sue creature, usare i tuoi poteri magici e scoprire il tuo destino. Forspoken ti offre una grafica mozzafiato, una colonna sonora epica, una narrazione avvincente e un gameplay fluido e dinamico.

Non perdere allora l’occasione di acquistare Forspoken a metà prezzo: oggi è tuo a soli 39,99 euro invece di 79,99. Non si era mai visto ad un prezzo così basso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.