Forno Pizza G3 Ferrari Delizia in super offerta da MediaWorld

Il fornetto elettrico Pizza Delizia di G3 Ferrari nell’esclusiva colorazione Yellow è uno dei migliori forni per pizza in circolazione. A renderlo tra i primissimi fornetti per la preparazione della pizza in casa è la sua cottura impeccabile, in grado di rendere la base fragrante senza che il condimento sopra si asciughi. Esatto, come una vera pizza napoletana.

Con l’offerta del Red Friday di MediaWorld, il prezzo del forno Pizza Delizia è crollato a 79 euro (rispetto a un prezzo di vendita consigliato al pubblico di 119,99 euro). E se scegli la modalità “Ritiro in negozio”, non paghi nulla per le spese di spedizione.

Forno Pizza G3 Ferrari Delizia in sconto del 34% sul sito di MediaWorld

Il segreto del successo del fornetto Pizza Delizia è la sua cottura ad altissima temperatura. E quando diciamo altissima, ci stiamo riferendo a 400 gradi. In commercio i forni pizza che riescono a raggiungere una simile temperatura si contano sulle dita di una mano.

Adesso starai pensando ai costi in bolletta, abbiamo indovinato? Bene, non devi preoccuparti nemmeno di quelli, perché i consumi sono di appena 1200W, per intenderci meno di quello che consuma un asciugacapelli. La comodità di fare la pizza in casa si sposa quindi alla perfezione anche con l’aspetto economico.

Oltre alla pizza, puoi preparare tante altre pietanze. Un esempio? Dalle torte dolci o salate alle focacce, dalle castagne alle piadine, senza dimenticare le inimitabili schiacciate.

Cogli al volo l’ultima offerta del Red Friday MediaWorld per risparmiare ben 40 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

