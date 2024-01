Forno elettrico da incasso classe A+ di Hotpoint a quasi metà prezzo da Unieuro (399€)

Se sei alla ricerca di un nuovo forno elettrico da incasso, con cui risparmiare qualcosa in bolletta, ti segnaliamo l’offerta di Unieuro sul forno Hotpoint, in promo a 399,90 euro invece di 729,90 euro. Il prodotto in questione appartiene alla classe di efficienza energetica A+, ha una capacità interna complessiva pari a 71 litri e adotta un sistema autopulente di tipo idrolitico. La promozione scade alla mezzanotte di oggi. Ecco il link all’offerta.

Forno elettrico da incasso Hotpoint in offerta a 399,90€ sul sito di Unieuro

Tra i programmi e le funzioni di cottura del forno Hotpoint in offerta sul sito di Unieuro segnaliamo la cottura della pizza, il grill, la cottura a convezione e il programma impasto per la produzione di pane e pasta. Presente inoltre il display incorporato e l’illuminazione interna, per monitorare in qualsiasi momento l’andamento della cottura.

Queste invece le sue dimensioni: larghezza 59,5 cm, profondità 55,1 cm, altezza 59,5 cm, peso 26,9 kg. Per quanto riguarda invece le dimensioni del compartimento: 56,8 cm di larghezza, 56,0 cm di profondità, 58,5 cm di altezza e 56,0 cm di larghezza dello scomparto di installazione.

L’offerta di Unieuro include la possibilità di pagarlo in 3 rate da 133 euro al mese senza interessi con Klarna e PayPal. Puoi selezionare questa opzione quando hai aggiunto l’articolo al carrello. A tutto questo si aggiungono anche le spese di spedizione gratuite, per chiunque. Volendo, si può anche scegliere l’opzione di Ritiro gratuito nel punto vendita Unieuro più vicino alla propria abitazione.

Il forno elettrico da incasso Hotpoint è in offerta a 399,90€ sul sito unieuro.it. La promo è valida fino alla mezzanotte di oggi.

