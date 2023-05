Fornetto PIZZA 909 Ariete a un OTTIMO prezzo su ePRICE

Lo speciale per la Festa della Mamma di ePRICE si arricchisce di un nuovo episodio. Tutto merito dell’ottima offerta sul fornetto pizza 909 di Ariete, oggi in vendita a 65 euro invece di 88 euro, per uno sconto superiore al 26%. Vero, il 14 maggio si festeggia la donna più speciale di tutte, ma se ti fai furbo puoi cogliere l’occasione di accontentare entrambi: lei che potrà contare su un forno per pizza finalmente all’altezza della situazione, e tu che potrai deliziarti il palato con le nuove pizze appena sfornate.

Fornetto pizza 909 Ariete in sconto del 26% su ePRICE

Il forno per pizza Ariete è tra i migliori fornetti per preparare una pizza dorata e croccante come quelle del forno a legna in pizzeria. Tutto quello che occorre è soltanto l’impasto, alla cottura perfetta ci pensa invece il fornetto, giunto al modello 909. La pizza è pronta in appena quattro minuti e si possono scegliere fino a cinque livelli differenti di cottura, con una temperatura massima che raggiunge i 400 gradi. Quattro minuti è il tempo necessario per cuocere una pizza fresca, se invece devi scaldare una pizza surgelata sono sufficienti appena due minuti.

Gustare la pizza è un diritto irrinunciabile per migliaia di famiglie italiane, lo è anche per te? Sappi che con il fornetto Ariete la voglia di pizza aumenterà a dismisura già dalla prima settimana di utilizzo. Poi non dire che non ti avevamo avvertito.

Aggiunti al carrello ora il fornetto pizza Ariete 909 per approfittare dello sconto del 26% sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

