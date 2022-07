Formula 1 GP Ungheria: come e quando vedere le gare in streaming gratis

Siamo arrivati al tredicesimo appuntamento della stagione 2022 di Formula 1. Con il GP di Ungheria continua la corsa al trofeo per i piloti che stanno combattendo ai primi posti della classifica. Sarà sicuramente una gara emozionante e ricca di colpi di scena.

Come di consueto, si correrà sul circuito dell’Hungaroring in una tre giorni al fulmicotone. Nemmeno una settimana piena di riposo tra un match e l’altro dall’ultimo GP di Francia. Ritmo serrato a tutta velocità come le monoposto che scenderanno in pista.

Scopriamo quindi come vedere tutta la programmazione della Formula 1 GP Ungheria per non perdere nemmeno uno degli appuntamenti a calendario. Tra l’altro, è possibile anche assistere alle gare gratis in live streaming.

Formula 1: il calendario completo del GP di Ungheria

Partiamo subito con l’esplorare il calendario completo della prossima tappa di Formula 1, il GP di Ungheria. Ci troviamo di fronte, come al solito, a un fitto programma che ci porterà pian piano alle gare che forniranno i punti alle scuderie per avanzare in classifica:

Venerdì 29 luglio 2022

09:30 F3 Prove Libere

10:40 F2 Prove Libere

14:00 F1 Prove Libere 1

15:30 F3 Qualifiche

17:00 F1 Prove Libere 2

18:30 F2 Qualifiche

11:00 F3 Gara-1

13:00 F1 Prove Libere 3

16:00 F1 Qualifiche

18:00 F2 Gara-1

18:30 F1 Qualifiche (in differita su TV8)

10:05 F3 Gara-2

11:35 F2 Gara-2

15:00 F1 Gara

18:00 F1 Gara (in differita su TV8)

Come vedere gratis in streaming il GP di Ungheria

Con una buona VPN come ExpressVPN chiunque è in grado di vedere gratis in streaming live la Formula 1 e nello specifico il GP di Ungheria. L’importante è selezionare il giusto Channels tra quelli aggiornati e disponibili che vi elenchiamo qui sotto:

ESPN 🇺🇸 (a pagamento);

FuboTV 🇺🇸 (a pagamento);

NBC Sports 🇺🇸 (gratuito);

Sky Sport 🇮🇹(a pagamento);

BBC Radio Iplayer (gratuito);

TSN 🇨🇦 (a pagamento);

RDS 🇨🇦 (gratuito);

Kayo Sport 🇦🇺 (a pagamento);

Fox Sport/Foxtel 🇦🇺 (a pagamento);

10Play 🇦🇺, RTL 🇩🇪 (a pagamento);

TV Now 🇩🇪 (a pagamento);

ServusTV 🇦🇹 (gratuito);

ORF 🇦🇹 (gratuito);

SRF 🇨🇭 (gratuito);

RTS 🇨🇭 (gratuito);

Cosmote OTT 🇬🇷 (a pagamento);

Alpha TV 🇮🇷 (gratuito);

Duna TV 🇮🇹 (a pagamento);

RaiPlay 🇮🇹 (gratuito);

RTBF 🇧🇪 (gratuito);

TV Globo 🇧🇷 (a pagamento);

Canal+ 🇫🇷 (a pagamento).

