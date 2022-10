Formula 1 GP Stati Uniti: come vedere le gare in streaming dall'estero

Anche questo fine settimana la Formula 1 ci terrà tutti incollati agli schermi. L’appuntamento è questa sera con il Gran Premio degli Stati Uniti. Un’occasione quasi folcloristica su un circuito così amato e famoso da emozionare chiunque ogni volta come se fosse la prima.

Tra polemiche e festeggiamenti, la RedBull si è fatta strada con Max Verstappen durante tutto questo campionato. La Ferrari, come sempre, ha cercato di dare il meglio, ma arrancando un po’ qua e là. Tutte le altre a “ruota libera” per il secondo e il terzo posto. Perciò ci aspettano ancora tanti colpi di scena.

Se ti trovi all’estero non rischiare di perderti nemmeno una delle gare in programma per questa Formula 1, proprio adesso che la situazione è così concitata. Assicurati uno streaming sicuro e veloce con NordVPN. Grazie a questa VPN avrai immediatamente accesso illimitato a internet.

I suoi server vengono costantemente aggiornati da un team di specialisti per aggirare efficacemente le limitazioni geografiche imposte dalle piattaforme di streaming come NOW TV, Sky Go, TV8 e tantissime altre. Scegliendo un server italiano sarà come essere connessi in Italia.

Formula 1 Gran Premio degli Stati Uniti: tutti gli appuntamenti, minuto per minuto

Approfitta subito di questa emozionante occasione per non perderti nemmeno uno degli appuntamenti in calendario per la Formula 1 GP di Austin negli Stati Uniti. Dai un’occhiata a tutte le gare così da assistere a ognuna senza sosta per un weekend all’insegna dei motori:

Venerdì 21 ottobre 2022

08:00 conferenza stampa piloti (replica)

10:00 conferenza stampa piloti (replica)

12:00 conferenza stampa piloti (replica)

20:30 Paddock Live

21:00 F1 prove libere 1

22:00 Paddock Live

23:45 Paddock Live

00:00 F1 prove libere 2

01.30 Paddock Live



Sabato 22 ottobre 2022

10:00 F1 prove libere 2 (replica)

12:00 F1 prove libere 2 (replica)

20:45 Paddock Live

21:00 F1 prove libere 3

22:00 Paddock Live

22:30 conferenza stampa team

23:15 Paddock Live

23:30 Paddock Live

00:00 F1 qualifiche (in diretta su TV8)

01:15 Paddock Live

10:00 F1 prove libere 2 (replica) 12:00 F1 prove libere 2 (replica) 20:45 Paddock Live 21:00 F1 prove libere 3 22:00 Paddock Live 22:30 conferenza stampa team 23:15 Paddock Live 23:30 Paddock Live 00:00 F1 qualifiche (in diretta su TV8) 01:15 Paddock Live Domenica 23 ottobre 2022

09:30 F1 qualifiche (replica)

11:15 F1 qualifiche (replica)

13:00 F1 qualifiche (replica)

19:30 Paddock Live

21:00 F1 gara (in diretta su TV8)

22:00 Paddock Live

00:00 Race Anatomy

Assicurati una visione veloce, sicura e senza interruzioni anche dall’estero. Con NordVPN attiva potrai anche collegarti a reti WiFi pubbliche, di hotel, ristoranti, bar e altre strutture senza pericoli. Sarai sempre protetto. In più, grazie ai suoi server, aggiri le restrizioni geografiche di tutte le piattaforme streaming.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.