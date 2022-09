Formula 1 GP Olanda: quando e come vederlo in streaming

Nuovo mese, nuova tappa di Formula 1 per i piloti delle monoposto in gara per il podio. Dopo le tante emozioni provate con il GP del Belgio, eccoci qui già ad annunciarvi il Gran Premio di Olanda, su uno dei circuiti più attesi dai fan.

Il clima che si respira in questo Paese è sempre stato positivo. La popolazione accoglie molto bene qualsiasi tipo di sport, anche se è particolarmente amante del ciclismo. Ad ogni modo, gli appuntamenti che ci attendono questo fine settimana sono davvero carichi di adrenalina.

Ma prima di vedere il calendario completo della Formula 1 GP di Olanda, cerchiamo di capire come è possibile vedere in streaming questa nuova tappa. Ovviamente, per poter accedere ai channels gratuiti è necessario installare una buona VPN. Tra le tante noi consigliamo NordVPN ottimizzata per queste funzioni.

Formula 1 GP Olanda: come vedere gratis le gare

Pochi lo sanno, ma dotandosi di una buona VPN è possibile vedere tutte le gare della Formula 1 in streaming live e, soprattutto, gratis. Non fa di certo eccezione il Gran Premio di Olanda che verrà trasmesso nei diversi channels disponibili. Eccoli aggiornati per questa nuova tappa:

ESPN 🇺🇸 (a pagamento);

FuboTV 🇺🇸 (a pagamento);

NBC Sports 🇺🇸 (gratuito);

Sky Sport 🇮🇹(a pagamento);

BBC Radio Iplayer (gratuito);

TSN 🇨🇦 (a pagamento);

RDS 🇨🇦 (gratuito);

Kayo Sport 🇦🇺 (a pagamento);

Fox Sport/Foxtel 🇦🇺 (a pagamento);

10Play 🇦🇺, RTL 🇩🇪 (a pagamento);

TV Now 🇩🇪 (a pagamento);

ServusTV 🇦🇹 (gratuito);

ORF 🇦🇹 (gratuito);

SRF 🇨🇭 (gratuito);

RTS 🇨🇭 (gratuito);

Cosmote OTT 🇬🇷 (a pagamento);

Alpha TV 🇮🇷 (gratuito);

Duna TV 🇮🇹 (a pagamento);

RaiPlay 🇮🇹 (gratuito);

RTBF 🇧🇪 (gratuito);

TV Globo 🇧🇷 (a pagamento);

Canal+ 🇫🇷 (a pagamento).

F1 GP Olanda: il calendario delle gare

Ora concentriamoci invece sul calendario delle gare del Gran Premio d’Olanda di Formula 1. Vediamo insieme tutte le tappe di questa 3 giorni importantissima per i piloti delle monoposto. Perciò non prendere impegni e segnati questi orari:

Venerdì 2 settembre 2022

12.30 Prove Libere 1

16:00 Prove Libere 2

12.30 Prove Libere 1 16:00 Prove Libere 2 Sabato 3 settembre 2022

12:00 Prove Libere 3

15:00 Qualifiche

12:00 Prove Libere 3 15:00 Qualifiche Domenica 4 settembre 2022

15:00 Gara

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.