Formula 1 GP Gran Bretagna: calendario completo e streaming live

Questo sarà un weekend al fulmicotone a Silverstone, in Gran Bretagna, dove si sfideranno tutti i piloti delle monoposto di Formula 1, Formula 2 e Formula 3. Saranno tre giorni davvero intensi a partire da oggi 1 luglio 2022.

Il GP di Gran Bretagna è pronto a regalare emozioni a tutti i fan che non vedono l’ora di sentire il vero rombo dei motori. Come sempre inizierà con le prove libere. Poi le qualifiche ci sveleranno quale sarà la griglia di partenza delle tre categorie.

Infine, le gare di domenica saranno la vera lotta al podio o, quantomeno, ai punti in classifica. Insomma, ci attende una Formula 1 davvero agguerrita qui a Silverstone. Un circuito tanto atteso che non mancherà di regalarci sorprese e, forse, anche qualche colpo di scena.

Vediamo quindi il calendario completo di questa tre giorni che impegnerà tutto il weekend di inizio luglio. Inoltre, scopriamo come poter vedere in streaming live e on demand tutta la programmazione della Formula 1 di Gran Bretagna a Silverstone.

Ti ricordiamo che se ti trovi all'estero, o vuoi goderti le gare senza interruzioni e con una qualità streaming superiore, dovrai affidarti a una buona VPN.

Formula 1 GP di Gran Bretagna: il calendario completo

Vediamo quindi tutta la programmazione della Formula 1 di questo weekend. Il GP di Gran Bretagna a Silverstone sarà, come per tutte le altre tappe, ricco di appuntamenti e di occasioni per emozionarsi. Quindi meglio non perdersi nemmeno una delle gare del calendario completo.

Venerdì 1° luglio 2022

10:30 prove libere 1 F3

11:40 prove libere 1 F2

13:30 Paddock Live

14:00 prove libere 1 F1

15:00 Paddock Live

15:50 qualifiche F3

16:45 Paddock Live

17:00 prove libere 2 F1

18:00 Paddock Live

18:25 qualifiche F2

19:20 qualifiche W Series

20:15 prove libere Porsche Super Cup

21:10 Paddock Live Show

10:50 sprint race F3

12:00 conferenza stampa team (in differita)

12:45 Paddock Live

13:00 prove libere 3 F1

14:00 Paddock Live

14:20 race W Series

15:15 skymotori

15:30 Paddock Live

16:00 qualifiche F1 (in differita su TV8 dalle 19:45)

17:15 Paddock Live

17:55 sprint race F2

19:10 qualifiche Porsche Super Cup

19:50 Paddock Live Show

9:30 formula race F3

11:00 formula race F2

13:00 gara Porsche Super Cup

14:30 Paddock Live Gara

16:00 Gara F1 (in differita su TV8 dalle 19:00)

18:00 Paddock Live

18:30 Paddock Live – skymotori

20:00 Race Anatomy

GP Silverstone in streaming: come vederlo

Come è possibile vedere tutto il GP di Silverstone in streaming? Come avrete notato il calendario della Formula 1 di Gran Bretagna che vi abbiamo riproposto non è altro che la programmazione di Sky che ne detiene i diritti. Perciò, potrete assistere le gare tramite:

NOW TV , la piattaforma di streaming live e on demand gestita da Sky;

, la piattaforma di streaming live e on demand gestita da Sky; Sky Go , l’applicazione di Sky che rende portatile il tuo abbonamento alla Pay TV;

, l’applicazione di Sky che rende portatile il tuo abbonamento alla Pay TV; il sito internet di TV8 in differita, il canale di Sky sul digitale terrestre.

Utilizzando ExpressVPN potrai anche vivere una nuova esperienza streaming collegandoti ai Channels che trasmettono tutta la Formula 1 in ogni sua tappa. Ecco l’elenco completo di quelli attualmente disponibili:

ESPN 🇺🇸 (a pagamento);

FuboTV 🇺🇸 (a pagamento);

NBC Sports 🇺🇸 (gratuito);

Sky Sport 🇮🇹(a pagamento);

BBC Radio Iplayer 🇮🇧 (gratuito);

TSN 🇨🇦 (a pagamento);

RDS 🇨🇦 (gratuito);

Kayo Sport 🇦🇺 (a pagamento);

Fox Sport/Foxtel 🇦🇺 (a pagamento);

10Play 🇦🇺, RTL 🇩🇪 (a pagamento);

TV Now 🇩🇪 (a pagamento);

ServusTV 🇦🇹 (gratuito);

ORF 🇦🇹 (gratuito);

SRF 🇨🇭 (gratuito);

RTS 🇨🇭 (gratuito);

Cosmote OTT 🇬🇷 (a pagamento);

Alpha TV 🇮🇷 (gratuito);

Duna TV 🇮🇹 (a pagamento);

RaiPlay 🇮🇹 (gratuito);

RTBF 🇧🇪 (gratuito);

TV Globo 🇧🇷 (a pagamento);

Canal+ 🇫🇷 (a pagamento).

