Formula 1: annullato il GP dell'Emilia Romagna

Dopo una settimana di pausa la Formula 1 sarebbe dovuta tornare con una nuova tappa. Questa volta in Emilia Romagna sul circuito di Imola. Purtroppo però tutto è stato annullato a causa del maltempo che si sta abbattendo sulla zona. Nulla di fatto quindi all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Guarda in diretta tutta la programmazione con NOW TV.

Purtroppo sembra che questa tappa, annullata per maltempo e alluvione, non verrà recuperata durante la stagione di Formula 1 2023. Ecco la dichiarazione di Stefano Domenicali, presidente e CEO della F1:

È una tale tragedia vedere cosa è successo a Imola e all’Emilia-Romagna, la città e la regione in cui sono cresciuto, e i miei pensieri e le mie preghiere vanno alle vittime dell’alluvione e alle famiglie e alle comunità colpite.

Voglio esprimere la mia gratitudine e ammirazione per gli incredibili servizi di emergenza che stanno lavorando instancabilmente per aiutare coloro che hanno bisogno di aiuto e alleviare la situazione: sono eroi e tutta l’Italia è orgogliosa di loro.

La decisione che è stata presa è quella giusta per tutti nelle comunità locali e per la famiglia della F1 poiché dobbiamo garantire la sicurezza e non creare oneri aggiuntivi per le autorità mentre affrontano questa terribile situazione.

