Foot Locker, PROMO FOLLI: codice speciale per la festa della mamma

La festa della mamma è un ottimo motivo per approfittare di una promo pazzesca direttamente sullo store online di Foot Locker! Utilizzando lo speciale codice, che ti segnalerò a breve, avrai accesso a uno sconto ulteriore del 15% su una vastissima selezione di prodotti da donna. Abbigliamento di altissima qualità, direttamente dall’iconico negozio! C’è ancora pochissimo tempo per approfittarne, scopri tutti i modelli e le collezioni in sconto e approfittane al volo. Per approfittare della promozione basta:

copiare il codice “MOM15”;

“MOM15”; visitare la pagina dedicata, scegliere quello che più ti piace e applicare il coupon prima del pagamento.

Le spedizioni, sempre veloci, sono assolutamente gratuite per ordini superiori a 100€.

I brand più noti, le marche migliori. In promozione ci sono capi di abbigliamento e scarpe di Nike, Jordan, Adidas, New Balance, Converse, ma anche Fila, Crocs, Champion, Lacost, Superga, UGG, ecc. L’elenco è gigantesco. Tutti i brand, e il loro prodotti, sono accomunati da una caratteristica: elevata qualità degli articoli.

Nell’enorme catalogo dedicato alla festa della mamma potrai trovare senz’altro quello che fa per te oppure quello che desideri regalare a chi ami. Per approfittare della promozione dovrai essere veloce però:

copia fra gli appunti il codice “MOM15”;

“MOM15”; sfoglia tutte le pagine della vetrina e trova quello che ti piace di più;

effettua il tuo ordine, ricordando di applicare il codice prima del pagamento.

Le spedizioni sono veloci in ogni caso, ma non solo: per ordini superiori a 100€ sono anche gratis! Promozione a tempo limitato: fai in fretta!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.