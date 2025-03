Fontanella per Gatti smart, silenziosa e con 8 livelli di filtraggio: l'offerta imperdibile

Se cerchi una fontanella per gatti intelligente e che sia in grado di garantire al tuo gatto acqua sempre fresca e pulita, la Petgugu PF1 è quello che fa per te. Grazie al suo design silenzioso, serbatoio trasparente da 2L e filtraggio avanzato a 8 livelli, questo dispositivo garantirà al tuo amico a quattro zampe acqua sempre pulita e salutare. Inoltre, grazie al controllo tramite app, potrai gestirla comodamente dal tuo smartphone.

La tecnologia di filtraggio avanzata a 8 livelli rimuove efficacemente impurità, peli, cloro e metalli pesanti. In questo modo l’acqua inserita all’interno della fontanella sarà sempre pulita e sicura.

Inoltre, questo dispositivo è studiato per essere il più possibile silenzioso: in questo modo sarà praticamente impercettibile da avere in casa, e non recherà disturbo né a te né ai tuoi amici a quattro zampe.

Grazie al serbatoio trasparente da 2 litri potrai controllare sempre il livello dell’acqua senza sollevare il coperchio. Inoltre il serbatoio è abbastanza grande da non costringerti a ricaricarlo continuamente.

La sua app dedicata ti consentirà di controllare e monitorare frequentemente la fontanella anche a distanza, e volendo potrai ricevere delle notifiche direttamente sul tuo smartphone quando il livello dell’acqua sarà troppo basso o quando sarà giunto il momento di cambiare il filtro. In questo modo il tuo gatto avrà sempre acqua pulita e filtrata.

Questo apparecchio è studiato per offrire acqua salutare al tuo gatto, prevenendo in questo modo il pericolo di calcoli renali e migliorando la sua salute generale. Non lasciarti sfuggire l’occasione di portare a casa tua questo prodotto a soli 129,99 euro. Inoltre con il coupon Amazon potrai avere uno sconto di 15 euro!